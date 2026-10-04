Prediksi Skor Belanda vs Serbia: Oranje Berpeluang Permalukan Tim Tamu

JawaPos.com — Belanda berpeluang meraih kemenangan kedua di UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Serbia di Philips Stadion pada Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB, dengan Oranje berada di posisi kedua Grup 2 League A lewat lima poin dari tiga laga, sedangkan Serbia terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun.

Belanda datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan 2-1 atas Serbia pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung 27 September lalu, sehingga duel di Philips Stadion menjadi kesempatan bagi Oranje untuk kembali mengamankan tiga poin.

Hasil tersebut menjadi satu-satunya pertemuan kedua negara dalam ajang Nations League sekaligus mempertegas keunggulan Belanda atas Serbia di kompetisi ini.

Perjalanan Belanda di Nations League 2026/2027 memang belum sepenuhnya mulus karena hanya mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Oranje membuka kompetisi dengan bermain 1-1 melawan Jerman, kemudian mengalahkan Serbia 2-1, sebelum bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk memaksakan skor 2-2 kontra Yunani.

Hasil imbang melawan Yunani membuat Belanda kini berada dua poin di belakang pemuncak Grup 2 League A tersebut.

Karena pada November mereka masih harus menghadapi Yunani di kandang dan Jerman di markas lawan, kemenangan atas Serbia menjadi sangat penting untuk menjaga posisi Oranje dalam persaingan grup.

Belanda juga memiliki rekam jejak cukup kuat di Nations League karena hanya tiga kali kalah dari 26 pertandingan sepanjang keikutsertaan mereka di kompetisi tersebut.

Oranje bahkan pernah menjadi runner-up edisi 2018/19 dan finis di posisi keempat pada 2023, sehingga pengalaman di panggung ini menjadi modal tambahan menghadapi Serbia.