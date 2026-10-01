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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.01 WIB

Prediksi Yunani vs Belanda: Duel Sengit Perebutan Puncak Klasemen Grup 2 UEFA Nations League

Mexx Meerdink borong dua gol, bantu Belanda tumbangkan Serbia 2-1. (X/@OnsOranje) - Image

Mexx Meerdink borong dua gol, bantu Belanda tumbangkan Serbia 2-1. (X/@OnsOranje)

JawaPos.com - Yunani akan menghadapi Belanda pada matchday 3 Grup 2 UEFA Nations League A 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Toumba Stadium, Thessaloniki, Jumat (2/10/2026) dini hari WIB.

Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian karena kedua tim sedang bersaing di papan atas Grup 2.

Yunani untuk sementara berada di posisi pertama setelah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Belanda membuntuti di peringkat kedua dengan empat poin.

Yunani mengawali perjalanan mereka di UEFA Nations League dengan hasil positif. Tim asuhan Ivan Jovanovic berhasil mengalahkan Serbia dengan skor 2-1 pada pertandingan pertama. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kemenangan tipis 1-0 atas Jerman.

Kemenangan melawan Jerman menjadi modal penting bagi Yunani. Mereka mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir dan mencatat clean sheet. Dimitris Kourbelis menjadi penentu kemenangan lewat golnya pada menit ke-74.

Dua kemenangan tersebut membuat Yunani berada dalam posisi yang cukup menguntungkan.

Mereka tidak hanya mengoleksi enam poin, tetapi juga menunjukkan pertahanan yang sulit ditembus dengan baru kebobolan satu gol dari dua pertandingan.

Namun, tantangan berikutnya jauh lebih berat. Belanda datang dengan pengalaman dan kualitas skuad yang menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Oranje juga belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir selama waktu normal, dengan catatan empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Editor: Edi Yulianto
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