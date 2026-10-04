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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 02.51 WIB

Prediksi Yunani vs Jerman: Der Panzer Ingin Balas Kekalahan, Tuan Rumah Bidik Puncak Klasemen

Timnas Jerman siap menghadapi Yunani dalam lanjutan UEFA Nations League. (DFB) - Image

Timnas Jerman siap menghadapi Yunani dalam lanjutan UEFA Nations League. (DFB)

JawaPos.com - Yunani akan menghadapi Jerman pada matchday keempat Grup 2 UEFA Nations League A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Toumba Stadium, Thessaloniki, Senin (5/10/2026) dini hari WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Yunani untuk kembali membuat kejutan sekaligus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Tim besutan Ivan Jovanovic sejauh ini tampil cukup konsisten dengan mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Yunani membuka perjalanan mereka di fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Serbia. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kemenangan penting saat bertandang ke markas Jerman. Yunani berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 dalam pertemuan pertama kedua tim pada akhir September.

Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan dalam persaingan Grup 2. Jerman yang secara tradisi memiliki reputasi lebih kuat justru kesulitan menemukan permainan terbaiknya ketika menghadapi Yunani.

Pada pertandingan terakhir, Yunani kembali menunjukkan daya juang mereka ketika menghadapi Belanda. Sempat unggul dua gol, Yunani harus puas bermain imbang 2-2 setelah Belanda mampu bangkit dan mencetak dua gol balasan.

Tambahan satu poin membuat Yunani tetap berada di posisi teratas dengan tujuh poin. Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan dan memiliki peluang besar untuk semakin menjauh dari para pesaing jika kembali meraih kemenangan.

Di sisi lain, Jerman datang dengan situasi yang berbeda. Die Mannschaft alias Der Panzer baru mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan dan berada di posisi ketiga klasemen Grup 2.

Jerman mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Setelah itu, mereka secara mengejutkan tumbang 0-1 dari Yunani. Hasil tersebut membuat Jerman harus bekerja lebih keras untuk menjaga peluang mereka dalam persaingan grup.

Kemenangan pertama akhirnya diraih ketika Jerman mengalahkan Serbia dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir. Hasil tersebut setidaknya memberikan suntikan kepercayaan diri sebelum kembali menghadapi Yunani.

Editor: Edi Yulianto
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