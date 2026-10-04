Jerman vs Yunani di UEFA Nations League: Klopp Siapkan Urbig dan Pavlovic Jadi Starter 

Jürgen Klopp memberikan gambaran susunan pemain Jerman saat menghadapi Yunani. Jonas Urbig dan Aleksandar Pavlovic dipastikan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal. (@brfootball/X).
JawaPos.com - Jürgen Klopp mulai membuka gambaran susunan pemain Jerman saat menghadapi Yunani pada UEFA Nations League. Jonas Urbig dan Aleksandar Pavlovic dipastikan mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama.
Keputusan itu menjadi bagian dari rencana Klopp untuk melihat lebih banyak opsi di skuad Jerman. Laga melawan Yunani di Thessaloniki juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain untuk menunjukkan kualitas mereka.
Di posisi penjaga gawang, Jonas Urbig kembali mendapat kepercayaan Klopp. Sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa Finn Dahmen bisa mendapatkan kesempatan tampil.
Namun, Klopp memberikan sinyal kuat bahwa Urbig tetap menjadi pilihannya saat Jerman menghadapi Yunani.
"Untuk saat ini, sepertinya kami tidak akan melakukan pergantian. Jonas Urbig yang akan bermain," kata Klopp, dikutip dari DFB, Sabtu (3/10).
Klopp menjelaskan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan status Urbig sebagai penjaga gawang utama. Urbig justru mendapat kesempatan karena berbeda dengan kiper Jerman lainnya, dia tidak bermain reguler di level klub.
"Semua penjaga gawang yang kami bawa bermain secara reguler di klub. Jonas tidak melakukan itu di Bayern, karena itu kami merencanakan pertandingan kedua untuknya," ujar Klopp.
Pelatih Jerman itu juga memastikan seluruh kiper memberikan kesan positif selama latihan.
"Semua kiper memberikan kesan terbaik. Di area itu tentu tidak akan ada masalah. Semuanya tampil luar biasa dalam latihan," kata Klopp.
Aleksandar Pavlovic juga masuk dalam rencana Klopp untuk menghadapi Yunani. Gelandang Bayern Munich itu mendapat peluang untuk kembali tampil sejak awal setelah menjadi bagian dari lini tengah Jerman saat mengalahkan Serbia 2-0.
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