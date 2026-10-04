Kimmich Ingin Tetap di Timnas Jerman, Jawaban Klopp Bikin Sang Kapten Pulang

Joshua Kimmich sebenarnya ingin terus bersama Timnas Jerman hingga akhir jeda internasional. Namun, Jürgen Klopp memilih memberi kesempatan kepada pemain lain. (Dok. Joshua)
JawaPos.com- Joshua Kimmich sebenarnya ingin tetap bersama Timnas Jerman hingga akhir jeda internasional. Namun, Jürgen Klopp menolak permintaan sang kapten dan memilih memulangkannya setelah dua pertandingan pertama.
Kimmich bahkan disebut beberapa kali meminta kepada Klopp agar tetap berada di kamp timnas. Jawaban Klopp justru disampaikan dengan nada bercanda, tetapi keputusan tersebut punya alasan yang jelas.
Klopp memanggil 44 pemain untuk jeda internasional kali ini dan membagi mereka menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan.
Setelah Jerman bermain imbang 1-1 melawan Belanda dan kalah 0-1 dari Yunani, Klopp melakukan pergantian kelompok pemain. Kimmich termasuk pemain senior yang tidak dibawa untuk dua pertandingan berikutnya melawan Serbia dan Yunani.
Kimmich sebenarnya ingin tetap bersama skuad. Dalam wawancara dengan BR24Sport, Klopp mengungkapkan bahwa gelandang Bayern Munich tersebut beberapa kali meminta izin untuk bertahan.
“Dia memang sudah beberapa kali bertanya. Tapi saya bilang kepada Jo, semakin sering kamu bertanya, semakin kecil kemungkinan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan," ujar Klopp dikutip dari BR24Sport.
Dalam pernyataannya, Klopp mengatakan semakin sering Kimmich bertanya, semakin kecil kemungkinan keinginannya dikabulkan.
Keputusan memulangkan Kimmich menarik perhatian karena sang kapten tetap mendapat penilaian positif dari Klopp. Pelatih Jerman itu menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan performa maupun sikap pemain Bayern Munich tersebut.
Klopp mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun bersama tim kepelatihannya. Ia ingin melihat bagaimana para pemain lain tampil ketika pemain-pemain senior tidak berada di skuad.
"Saya ingin melihat para pemain ini ketika para pemain utama tidak ada di sana," lanjut Klopp.
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