Prediksi Portugal vs Norwegia: Selecao Incar Kemenangan Keempat di UEFA Nations League

JawaPos.com - Portugal akan menjamu Norwegia pada matchday keempat Grup 4 UEFA Nations League A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio do Dragao, Porto, Senin (5/10/2026) dini hari WIB.

Duel Portugal vs Norwegia dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Portugal untuk menjaga posisi di puncak klasemen sekaligus memperpanjang catatan sempurna mereka di fase grup.

Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Tim berjuluk Seleccao das Quinas itu saat ini mengoleksi sembilan poin dan unggul enam angka atas Norwegia serta Denmark.

Perjalanan Portugal di Grup 4 sejauh ini cukup meyakinkan. Mereka membuka kompetisi dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales. Tiga hari kemudian, Portugal kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1.

Hasil positif tersebut berlanjut pada pertandingan ketiga. Portugal berhasil menundukkan Denmark dengan skor 4-2. Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal penting bagi tim asuhan Jorge Jesus menjelang pertemuan kedua dengan Norwegia.

Portugal juga memiliki pengalaman dan rekam jejak yang cukup bagus di UEFA Nations League. Mereka merupakan juara bertahan setelah mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti pada final edisi 2024/2025.

Gelar tersebut menjadi trofi Nations League kedua bagi Portugal. Mereka juga tercatat sebagai salah satu negara paling sukses sepanjang sejarah kompetisi yang mulai digelar pada 2018.

Situasi berbeda dialami Norwegia. Tim asuhan Stale Solbakken baru mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan. Mereka memang mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Denmark, tetapi setelah itu harus menerima dua kekalahan beruntun.