Prediksi Portugal vs Norwegia: Selecao Incar Kemenangan Keempat di UEFA Nations League

Skuad Portugal siap menghadapi Norwegia di UEFA Nations League. (istimewa)
JawaPos.com - Portugal akan menjamu Norwegia pada matchday keempat Grup 4 UEFA Nations League A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio do Dragao, Porto, Senin (5/10/2026) dini hari WIB.
Duel Portugal vs Norwegia dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Portugal untuk menjaga posisi di puncak klasemen sekaligus memperpanjang catatan sempurna mereka di fase grup.
Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Tim berjuluk Seleccao das Quinas itu saat ini mengoleksi sembilan poin dan unggul enam angka atas Norwegia serta Denmark.
Perjalanan Portugal di Grup 4 sejauh ini cukup meyakinkan. Mereka membuka kompetisi dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales. Tiga hari kemudian, Portugal kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1.
Hasil positif tersebut berlanjut pada pertandingan ketiga. Portugal berhasil menundukkan Denmark dengan skor 4-2. Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal penting bagi tim asuhan Jorge Jesus menjelang pertemuan kedua dengan Norwegia.
Portugal juga memiliki pengalaman dan rekam jejak yang cukup bagus di UEFA Nations League. Mereka merupakan juara bertahan setelah mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti pada final edisi 2024/2025.
Gelar tersebut menjadi trofi Nations League kedua bagi Portugal. Mereka juga tercatat sebagai salah satu negara paling sukses sepanjang sejarah kompetisi yang mulai digelar pada 2018.
Baca Juga:Tangan Dingin Jorge Jesus! Bahkan Cristiano Ronaldo Tak Berani Macam-macam di Timnas Portugal
Situasi berbeda dialami Norwegia. Tim asuhan Stale Solbakken baru mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan. Mereka memang mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Denmark, tetapi setelah itu harus menerima dua kekalahan beruntun.
Norwegia kalah 1-2 dari Portugal pada pertemuan pertama, kemudian kembali tumbang dengan skor 1-2 saat menghadapi Wales. Hasil tersebut membuat Erling Haaland dan kawan-kawan tertinggal cukup jauh dari Portugal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022