Ronaldo Tinggalkan Timnas Portugal, Bruno Fernandes Minta Jangan Gegabah

Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Timnas Portugal setelah dipastikan tidak menjadi starter melawan Denmark. Bruno Fernandes kemudian mengungkap percakapannya dengan sang megabintang. (Bein Sports)
JawaPos.com- Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp Timnas Portugal dan terbang ke Madrid setelah Jorge Jesus memastikan dirinya tidak akan menjadi starter melawan Denmark. Keputusan tersebut membuat masa depan Ronaldo bersama tim nasional kembali menjadi tanda tanya.
Ronaldo sebelumnya menjadi starter saat Portugal menghadapi Wales. Namun, ketika Portugal menang 2-1 atas Norwegia di Oslo, penyerang 41 tahun itu hanya berada di bangku cadangan dan tidak dimainkan.
Ronaldo kemudian meninggalkan kamp Portugal setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Pedro Proenca. Dalam pernyataannya, Ronaldo mengatakan akan mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusannya pada waktu yang tepat.
"Saya telah memutuskan untuk meninggalkan kamp tim nasional. Pada waktunya, saya akan mengatakan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang menyebabkan kepergian saya dari tim nasional, yang selalu saya berikan komitmen penuh saya."
Situasi tersebut kemudian membuat Bruno Fernandes angkat bicara. Gelandang Portugal itu mengaku telah berbicara langsung dengan Ronaldo setelah sang kapten meninggalkan kamp.
Fernandes meminta publik Portugal tidak terpecah karena persoalan tersebut. Menurutnya, Ronaldo tetap menjadi sosok yang sangat penting bagi sepak bola Portugal.
"Saya berbicara dengan Cristiano Ronaldo dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah dan akan selalu menjadi ikon terbesar tim nasional dan negara kita. Tim nasional kita bersatu, bukan terpecah belah," ujar Fernandes.
Fernandes juga berharap persoalan yang terjadi antara Ronaldo dan tim nasional dapat diselesaikan secara internal.
"Masalah harus diselesaikan secara internal dan berakhir dengan baik bagi kedua belah pihak," katanya.
Pesan Fernandes tidak berhenti di situ. Ia mengaku berbicara dengan Ronaldo karena menghormati apa yang telah diberikan sang megabintang kepada Portugal.
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