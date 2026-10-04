Georgina Serang Pelatih Portugal demi Ronaldo, Kutipan Alex Ferguson Ternyata Palsu

Drama Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal merembet ke keluarga sang megabintang. Georgina Rodriguez ikut mengkritik Jorge Jesus melalui media sosial sebelum menghapus unggahannya. (Dok. Instagram @liveherewego)
JawaPos.com - Drama Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal semakin panas setelah Georgina Rodriguez ikut memberikan respons melalui media sosial. Georgina mengkritik Jorge Jesus lewat unggahan yang menyertakan kutipan palsu dan mengatasnamakan Sir Alex Ferguson.
Unggahan tersebut muncul setelah Ronaldo meninggalkan kamp Portugal menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark. Georgina kemudian menghapus postingan itu, tetapi tangkapan layarnya telanjur beredar luas.
Drama bermula ketika Ronaldo tidak dimainkan dalam kemenangan Portugal 2-1 atas Norwegia. Penyerang 41 tahun tersebut sempat melakukan pemanasan, tetapi akhirnya tidak masuk ke lapangan.
Ronaldo kemudian meninggalkan kamp Portugal di Kopenhagen setelah Jorge Jesus mengonfirmasi bahwa sang kapten tidak akan menjadi starter melawan Denmark. Ronaldo menyampaikan keputusannya melalui Instagram setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Pedro Proenca.
"Setelah konferensi pers pelatih tim nasional, dan setelah berbicara dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp tim nasional," tulis Ronaldo.
Ia juga berjanji akan mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusannya.
"Pada waktunya, saya akan memberi tahu seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang menyebabkan saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya abdikan diri saya," lanjut Ronaldo.
Situasi tersebut kemudian menyeret Georgina Rodriguez. Pasangan Ronaldo itu mengunggah sebuah pernyataan di Instagram Story yang mengkritik keputusan Jorge Jesus terkait Ronaldo.
Unggahan tersebut menyertakan kutipan yang disebut berasal dari mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson.
"Jika Jorge Jesus tahu dalam hatinya bahwa dia tidak berniat menggunakan Ronaldo, lalu mengapa dia memanggilnya sejak awal? Untuk menunjukkan sesuatu? Itu bukan otoritas: itu rasa tidak aman," demikian isi kutipan yang dibagikan Georgina.
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