Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 4 Oktober 2026 | 20.00 WIB

Georgina Serang Pelatih Portugal demi Ronaldo, Kutipan Alex Ferguson Ternyata Palsu

Drama Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal merembet ke keluarga sang megabintang. Georgina Rodriguez ikut mengkritik Jorge Jesus melalui media sosial sebelum menghapus unggahannya. (Dok. Instagram @liveherewego) - Image

Drama Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal merembet ke keluarga sang megabintang. Georgina Rodriguez ikut mengkritik Jorge Jesus melalui media sosial sebelum menghapus unggahannya. (Dok. Instagram @liveherewego)

JawaPos.com - Drama Cristiano Ronaldo bersama Timnas Portugal semakin panas setelah Georgina Rodriguez ikut memberikan respons melalui media sosial. Georgina mengkritik Jorge Jesus lewat unggahan yang menyertakan kutipan palsu dan mengatasnamakan Sir Alex Ferguson.

Unggahan tersebut muncul setelah Ronaldo meninggalkan kamp Portugal menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark. Georgina kemudian menghapus postingan itu, tetapi tangkapan layarnya telanjur beredar luas.

Ronaldo Tinggalkan Kamp Portugal

Drama bermula ketika Ronaldo tidak dimainkan dalam kemenangan Portugal 2-1 atas Norwegia. Penyerang 41 tahun tersebut sempat melakukan pemanasan, tetapi akhirnya tidak masuk ke lapangan.

Ronaldo kemudian meninggalkan kamp Portugal di Kopenhagen setelah Jorge Jesus mengonfirmasi bahwa sang kapten tidak akan menjadi starter melawan Denmark. Ronaldo menyampaikan keputusannya melalui Instagram setelah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Pedro Proenca.

"Setelah konferensi pers pelatih tim nasional, dan setelah berbicara dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp tim nasional," tulis Ronaldo.

Ia juga berjanji akan mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusannya.

"Pada waktunya, saya akan memberi tahu seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang menyebabkan saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya abdikan diri saya," lanjut Ronaldo.

Georgina Rodriguez Ikut Bereaksi

Situasi tersebut kemudian menyeret Georgina Rodriguez. Pasangan Ronaldo itu mengunggah sebuah pernyataan di Instagram Story yang mengkritik keputusan Jorge Jesus terkait Ronaldo.

Unggahan tersebut menyertakan kutipan yang disebut berasal dari mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson.

"Jika Jorge Jesus tahu dalam hatinya bahwa dia tidak berniat menggunakan Ronaldo, lalu mengapa dia memanggilnya sejak awal? Untuk menunjukkan sesuatu? Itu bukan otoritas: itu rasa tidak aman," demikian isi kutipan yang dibagikan Georgina.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Portugal vs Norwegia: Era Baru Tanpa Ronaldo, Leao Pakai Nomor 7 - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Portugal vs Norwegia: Era Baru Tanpa Ronaldo, Leao Pakai Nomor 7

Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.27 WIB

Prediksi Skor Portugal vs Norwegia di Liga Nations UEFA: Tetap Diunggulkan Tanpa Ronaldo - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Portugal vs Norwegia di Liga Nations UEFA: Tetap Diunggulkan Tanpa Ronaldo

Minggu, 4 Oktober 2026 | 13.54 WIB

Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp, Akun Timnas Portugal Kehilangan 700 Ribu Pengikut - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp, Akun Timnas Portugal Kehilangan 700 Ribu Pengikut

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore