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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 4 Oktober 2026 | 19.01 WIB

Tangan Dingin Jorge Jesus! Bahkan Cristiano Ronaldo Tak Berani Macam-macam di Timnas Portugal

Jorge Jesus menegaskan otoritasnya di Timnas Portugal di tengah konflik dengan Cristiano Ronaldo. (Instagram @jorgejesus) - Image

Jorge Jesus menegaskan otoritasnya di Timnas Portugal di tengah konflik dengan Cristiano Ronaldo. (Instagram @jorgejesus)

JawaPos.com — Jorge Jesus kini menjadi sorotan setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal, tetapi pelatih berusia 72 tahun itu menolak tunduk kepada megabintang tersebut.

Jesus bahkan menegaskan tidak ada pemain yang bisa mengubah prinsipnya, termasuk Ronaldo, setelah Portugal menang 2-1 atas Norwegia.

Jesus sebenarnya baru menangani Timnas Portugal sejak Juli.

Namun, dalam waktu singkat, pelatih yang dikenal keras kepala, detail, dan sangat percaya diri itu sudah menunjukkan satu prinsip utama: tidak ada pemain yang berada di atas kepentingan tim.

Konflik mulai mencuat ketika Jorge Jesus mencadangkan Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Norwegia dan meraih kemenangan 2-1 pada Minggu.

Ronaldo kemudian meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen tiga hari berselang, sebuah keputusan yang membuat situasi internal tim langsung menjadi sorotan.

Jesus tidak terlihat berniat meminta maaf atau mengubah pendiriannya. Dalam konferensi pers pada Rabu, ia bahkan mengeluarkan pernyataan tegas yang membuat situasi semakin panas.

“Tidak ada pemain sepak bola yang akan mengubah pandangan saya,” Jesus said. “Bukan dia ataupun orang lain.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan karakter Jesus yang sudah dikenal sepanjang kariernya.

Editor: Banu Adikara
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