Tangan Dingin Jorge Jesus! Bahkan Cristiano Ronaldo Tak Berani Macam-macam di Timnas Portugal

Jorge Jesus menegaskan otoritasnya di Timnas Portugal di tengah konflik dengan Cristiano Ronaldo. (Instagram @jorgejesus)
JawaPos.com — Jorge Jesus kini menjadi sorotan setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal, tetapi pelatih berusia 72 tahun itu menolak tunduk kepada megabintang tersebut.
Jesus bahkan menegaskan tidak ada pemain yang bisa mengubah prinsipnya, termasuk Ronaldo, setelah Portugal menang 2-1 atas Norwegia.
Jesus sebenarnya baru menangani Timnas Portugal sejak Juli.
Namun, dalam waktu singkat, pelatih yang dikenal keras kepala, detail, dan sangat percaya diri itu sudah menunjukkan satu prinsip utama: tidak ada pemain yang berada di atas kepentingan tim.
Baca Juga:Transfer Manchester City yang Mengubah Takdir Rival: Aston Villa hingga Arsenal Dibuat Terpukul
Konflik mulai mencuat ketika Jorge Jesus mencadangkan Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Norwegia dan meraih kemenangan 2-1 pada Minggu.
Ronaldo kemudian meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen tiga hari berselang, sebuah keputusan yang membuat situasi internal tim langsung menjadi sorotan.
Jesus tidak terlihat berniat meminta maaf atau mengubah pendiriannya. Dalam konferensi pers pada Rabu, ia bahkan mengeluarkan pernyataan tegas yang membuat situasi semakin panas.
Baca Juga:Menang 25 Kali dari 78 Laga! Head to Head Timnas Indonesia vs Thailand Jelang Final ASEAN Cup 2026
“Tidak ada pemain sepak bola yang akan mengubah pandangan saya,” Jesus said. “Bukan dia ataupun orang lain.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan karakter Jesus yang sudah dikenal sepanjang kariernya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022