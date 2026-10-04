Prediksi Malta vs Andorra di UEFA Nations League: The Reds Diunggulkan Raih Kemenangan

JawaPos.com - Malta akan menjamu Andorra pada matchday keempat UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di National Stadium, Ta’ Qali, Minggu (4/10/2026) pukul 23.00 WIB.

Laga Malta vs Andorra menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperkuat posisi mereka di Grup D1. Malta saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Andorra masih berada di posisi ketiga dengan satu poin.

Kedua tim sudah bertemu pada pertandingan sebelumnya di ajang yang sama. Malta berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 ketika bertandang ke markas Andorra.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi The Reds menjelang pertemuan kedua. Malta juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik ketika berhadapan dengan Andorra.

Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Malta belum pernah mengalami kekalahan. Mereka meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Jika melihat keseluruhan sejarah pertemuan, Malta bahkan belum pernah kalah dalam tujuh pertandingan melawan Andorra.

Situasi tersebut membuat Malta lebih percaya diri untuk kembali meraih hasil positif. Apalagi kali ini mereka bermain di depan pendukung sendiri di Ta’ Qali.

Performa Malta dalam beberapa pertandingan terakhir juga terbilang cukup stabil. Setelah mengalahkan Andorra dengan skor 2-1, mereka bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Gibraltar pada 1 Oktober.

Sebelumnya, Malta juga mencatat kemenangan atas Liechtenstein. Rentetan hasil tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Emilio De Leo memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi pertandingan kali ini.

Dua pemain yang kembali menjadi sorotan adalah Teddy Teuma dan Irvin Cardona. Keduanya mencetak gol ketika Malta mengalahkan Andorra pada pertemuan pertama.

Teuma memiliki peran penting dalam permainan Malta, terutama dalam mengatur serangan dari lini tengah. Sementara Cardona dapat menjadi ancaman di lini depan apabila mendapatkan ruang di pertahanan lawan.