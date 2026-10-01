Prediksi Skor Malta vs Gibraltar di Liga Nations UEFA: Knights of Malta Menang Telak

Malta menghadapi Gibraltar dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Ta’Qali National Stadium. (Timnas Malta) JawaPos.com — Malta diprediksi mengalahkan Gibraltar dengan skor 2-0 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Ta’Qali National Stadium, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB.



Kemenangan ini akan memperpanjang tren positif Malta yang sedang memburu kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi sekaligus mempertahankan posisi puncak Grup 1 League D. Malta Datang dengan Modal Tiga Kemenangan Beruntun Malta sedang berada dalam periode positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Terbaru, Knights of Malta menundukkan Liechtenstein dengan skor 2-0 dalam laga persahabatan setelah sebelumnya menang 2-1 atas Andorra pada pertandingan pembuka Nations League 2026/2027. Malta sedang berada dalam periode positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Terbaru, Knights of Malta menundukkan Liechtenstein dengan skor 2-0 dalam laga persahabatan setelah sebelumnya menang 2-1 atas Andorra pada pertandingan pembuka Nations League 2026/2027.

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Sebelum dua pertandingan tersebut, Malta juga mengalahkan Azerbaijan 2-0 pada 5 Juni. Rangkaian hasil itu membuat tim asuhan Emilio De Leo memiliki kepercayaan diri tinggi saat menghadapi Gibraltar di kandang sendiri.



Kemenangan atas Andorra membuat Malta sementara berada di puncak Grup 1 League D dengan tiga poin. Format kompetisi juga memberikan motivasi tambahan karena League D akan dihapus mulai edisi 2028/2029, sehingga seluruh tim yang bermain di level tersebut saat ini akan mendapatkan promosi ke League C.



Malta juga memiliki catatan positif ketika bertemu Gibraltar. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Malta selalu meraih kemenangan, termasuk kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada September 2023. Sebelum dua pertandingan tersebut, Malta juga mengalahkan Azerbaijan 2-0 pada 5 Juni. Rangkaian hasil itu membuat tim asuhan Emilio De Leo memiliki kepercayaan diri tinggi saat menghadapi Gibraltar di kandang sendiri.Kemenangan atas Andorra membuat Malta sementara berada di puncak Grup 1 League D dengan tiga poin. Format kompetisi juga memberikan motivasi tambahan karena League D akan dihapus mulai edisi 2028/2029, sehingga seluruh tim yang bermain di level tersebut saat ini akan mendapatkan promosi ke League C.Malta juga memiliki catatan positif ketika bertemu Gibraltar. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Malta selalu meraih kemenangan, termasuk kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada September 2023.

Gibraltar Masih Mencari Kemenangan Pertama

Gibraltar mengawali perjalanan di Nations League 2026/2027 dengan hasil imbang tanpa gol melawan Andorra. Tambahan satu poin membuat tim asuhan Scott Wiseman menempati posisi kedua Grup 1 League D, tetapi mereka masih membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan dengan Malta.



Pertandingan melawan Malta menjadi laga Nations League terakhir Gibraltar pada periode internasional kali ini. Setelah itu, mereka dijadwalkan menghadapi Liechtenstein dalam pertandingan persahabatan pada 5 Oktober.



Secara peringkat FIFA, Gibraltar juga berada di bawah Malta. Gibraltar menempati posisi 202, sedangkan Malta berada di peringkat 161 sehingga terdapat selisih 41 posisi di antara kedua negara tersebut.



Gibraltar memiliki catatan lima kemenangan, enam imbang, dan sembilan kekalahan dari 20 pertandingan sebelumnya di Nations League. Mereka bahkan pernah tampil di League C pada edisi 2022/2023, tetapi kini kembali berkompetisi di League D.

Adu Ketajaman di Ta’Qali National Stadium

Malta diperkirakan melakukan sejumlah perubahan setelah menurunkan beberapa pemain berbeda ketika menghadapi Liechtenstein. Paul Mbong menjadi salah satu pemain yang berpeluang kembali ke susunan utama, sedangkan Matthew Guillaumier tetap dipercaya sebagai kapten dari lini tengah.



Irvin Cardona juga menjadi pemain yang patut diperhatikan di lini depan Malta. Penyerang berusia 29 tahun itu sudah mencetak tiga gol untuk tim nasional dan kembali diproyeksikan menjadi salah satu sumber ancaman bagi pertahanan Gibraltar.



Di kubu Gibraltar, James Scanlon diperkirakan masuk starting XI. Pemain yang pernah memperkuat Manchester United dan kini berada di Arsenal tersebut menjadi salah satu nama yang menarik perhatian dalam pertandingan ini.



Tjay De Barr juga menjadi opsi penting di lini serang Gibraltar. Pemain tersebut telah mencetak empat gol untuk tim nasional, sementara Dylan Borge diperkirakan turut mengisi sektor depan untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Malta.

Prediksi Skor Malta vs Gibraltar

Melihat performa kedua tim dalam pertandingan terakhir, Malta memiliki modal lebih meyakinkan menjelang duel di Ta’Qali National Stadium. Knights of Malta tidak hanya meraih tiga kemenangan beruntun, tetapi juga memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan dua kemenangan dari dua pertemuan sebelumnya melawan Gibraltar.



Gibraltar tetap memiliki peluang memberikan perlawanan, terutama setelah mampu menahan Andorra tanpa kebobolan pada laga pembuka Nations League. Namun, produktivitas Malta dalam beberapa pertandingan terakhir membuat tuan rumah lebih berpeluang menciptakan peluang dan mengontrol pertandingan.



Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Malta untuk menjaga posisi di puncak Grup 1 sebelum kembali menghadapi Andorra pada 4 Oktober. Gibraltar, di sisi lain, perlu memperbaiki efektivitas serangan setelah gagal mencetak gol dalam pertandingan pertama mereka.



Dengan mempertimbangkan tren performa, posisi peringkat FIFA, rekor pertemuan, serta keuntungan bermain di Ta’Qali National Stadium, Malta diprediksi mampu mengamankan tiga poin.



Prediksi skor: Malta 2-0 Gibraltar.