Prediksi Kirgistan vs Lebanon: Rekor Kandang Jadi Modal Tuan Rumah Raih Kemenangan

JawaPos.com - Kirgistan akan menghadapi Lebanon dalam pertandingan persahabatan internasional 2026. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membawa catatan pertahanan yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pertandingan Kirgistan vs Lebanon menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk menguji kekuatan tim sekaligus menjaga momentum positif. Kirgistan memiliki keuntungan karena bermain di kandang, sedangkan Lebanon datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar pada pertandingan terakhir.

Kirgistan sebelumnya tampil meyakinkan dengan mengalahkan Maladewa 5-0 pada 28 September 2026. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim tuan rumah sebelum menghadapi Lebanon.

Kemenangan telak itu juga memperlihatkan kemampuan Kirgistan dalam memanfaatkan peluang. Meski demikian, performa mereka tidak selalu identik dengan pertandingan yang menghasilkan banyak gol. Dalam beberapa laga sebelumnya, Kirgistan justru lebih sering memainkan pertandingan dengan skor rendah.

Sebelum menang atas Maladewa, Kirgistan dua kali bermain imbang tanpa gol melawan Palestina. Pertandingan pertama berlangsung pada 6 Juni 2026, kemudian kedua tim kembali bermain 0-0 pada 9 Juni 2026.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang menjadi salah satu kekuatan utama Kirgistan. Mereka mampu menjaga pertahanan tetap rapat dan membuat lawan kesulitan menciptakan peluang bersih.

Bermain di kandang juga menjadi keuntungan tersendiri. Dari 20 pertandingan kandang terakhir berdasarkan data yang tersedia, Kirgistan belum menelan kekalahan. Mereka mencatat 33 persen kemenangan dan 67 persen hasil imbang.

Menariknya, catatan pertahanan Kirgistan di kandang juga cukup mengesankan. Mereka tercatat mampu membukukan clean sheet dalam seluruh 20 pertandingan kandang yang menjadi acuan.

Namun, ada satu persoalan yang perlu diperbaiki. Produktivitas Kirgistan di kandang masih belum konsisten. Mereka gagal mencetak gol dalam 67 persen dari 20 pertandingan kandang terakhir.

Situasi tersebut bisa menjadi tantangan ketika menghadapi Lebanon. Tim tamu juga memiliki pertahanan yang cukup sulit ditembus, terutama saat bermain di luar kandang.

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