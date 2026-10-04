Inggris Hancurkan Kroasia 7-0, Harry Kane Cetak 2 Gol

Harry Kane mencetak 7 gol saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0. (Istimewa)
JawaPos.com - Harry Kane kembali menunjukkan ketajamannya bersama timnas Inggris. Striker Bayern Munich tersebut mencetak dua gol ketika Three Lions menghancurkan Kroasia 7-0 dalam lanjutan UEFA Nations League di Rijeka.
Kemenangan besar ini menjadi salah satu penampilan paling dominan Inggris di bawah Thomas Tuchel. Mereka sudah unggul 4-0 saat pertandingan memasuki jeda dan tetap tampil agresif setelah turun minum.
Kane Buka Pesta Gol
Melansir Bulinews, Kane hanya membutuhkan delapan menit untuk membuka keunggulan Inggris.
Mantan pemain Borussia Dortmund, Jude Bellingham, memberikan umpan terobosan yang berhasil dimanfaatkan Kane di depan gawang. Penyerang berusia 33 tahun itu kemudian menyelesaikannya dengan tenang untuk membawa Inggris unggul.
Bellingham lalu menggandakan keunggulan Inggris sebelum Jarell Quansah mencatatkan assist pertamanya untuk tim nasional. Bek Bayer Leverkusen tersebut memberikan umpan yang diselesaikan Anthony Gordon lima menit sebelum turun minum.
Bukayo Saka kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat Inggris memasuki jeda dengan keunggulan 4-0.
Kane Tambah Satu Gol Lagi
Kane kembali mencetak gol setelah babak kedua dimulai. Kali ini ia memanfaatkan umpan silang Elliott Anderson dan menyelesaikannya dengan mudah.
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