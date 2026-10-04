Prediksi Skor Trinidad dan Tobago vs Curacao di CONCACAF: Duel Sengit Rawan Imbang

JawaPos.com — Trinidad dan Tobago menjamu Curacao di Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, pada Minggu dalam lanjutan CONCACAF Nations League, dengan tuan rumah memburu kemenangan untuk menghindari degradasi ke League B.

Curacao sudah memastikan tiket perempat final setelah menang 1-0 pada matchday ketiga dan kini mengincar posisi puncak Grup A.

Trinidad dan Tobago Berjuang Hindari Degradasi Trinidad dan Tobago datang dengan modal buruk setelah menelan tiga kekalahan beruntun di CONCACAF Nations League.

Tim asuhan Derek King juga belum mengoleksi satu poin pun dan harus mengakhiri rentetan enam kekalahan di level internasional jika ingin menjaga peluang bertahan di League A.

Kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Curacao sangat penting bagi Trinidad dan Tobago.

Kemenangan memang belum otomatis menjamin mereka terhindar dari degradasi, tetapi setidaknya Soca Warriors bisa menghindari catatan tanpa poin untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di kompetisi tersebut.

Masalah terbesar Trinidad dan Tobago terlihat pada babak kedua.

Mereka sudah kebobolan empat dari total enam gol di Nations League musim ini setelah turun minum, sehingga konsentrasi lini belakang bakal menjadi faktor penting saat menghadapi Curacao.

Trinidad dan Tobago juga memiliki catatan menarik ketika bermain di Hasely Crawford Stadium.