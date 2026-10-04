Prediksi Skor Portugal vs Norwegia di Liga Nations UEFA: Tetap Diunggulkan Tanpa Ronaldo

JawaPos.com — Portugal berpeluang mengamankan kemenangan keempat beruntun di UEFA Nations League 2026/2027 saat menjamu Norwegia di Estadio do Dragao, Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Seleção das Quinas memimpin Grup 4 League A dengan sembilan poin dari tiga pertandingan. Sementara itu, Norwegia berada di posisi ketiga dengan tiga poin.

Portugal Masih Sempurna di Liga Nations UEFA Portugal datang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan beruntun di UEFA Nations League 2026/2027.

Tim asuhan Jorge Jesus mengawali perjalanan dengan kemenangan 1-0 atas Wales, kemudian menundukkan Norwegia 2-1 sebelum menghancurkan Denmark dengan skor 4-2.

Kemenangan atas Denmark menjadi perhatian khusus karena Portugal mampu tampil meyakinkan tanpa Cristiano Ronaldo.

Penyerang veteran tersebut meninggalkan pemusatan latihan setelah perselisihan dengan Jorge Jesus. Kondisi tersebut membuat peluang Ronaldo kembali memperkuat tim nasional kini sangat kecil.

Portugal bahkan sudah menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa sang megabintang.

Goncalo Ramos mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir dan diperkirakan kembali menjadi ujung tombak saat Portugal menghadapi Norwegia di Estadio do Dragao.

Status Portugal sebagai juara bertahan UEFA Nations League juga membuat mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi.