Prediksi Kroasia vs Inggris: Harry Kane Kembali Jadi Andalan di UEFA Nations League

JawaPos.com - Kroasia akan menjamu Inggris pada matchday ketiga UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion HNK Rijeka, Sabtu (3/10/2026) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit karena Kroasia dan Inggris sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan sebelumnya. Inggris berada di posisi kedua klasemen karena memiliki selisih gol lebih baik, sedangkan Kroasia menempati peringkat ketiga.

Kroasia mengawali perjalanan di UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, hasil positif tersebut tidak berlanjut pada pertandingan kedua. Luka Modric dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 1-4.

Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kroasia, terutama di lini pertahanan. Dalam 12 pertandingan internasional terakhir, Kroasia tercatat hanya sekali mampu menjaga gawangnya tetap bersih.

Meski demikian, Kroasia mempunyai catatan kandang yang cukup baik. Mereka tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan kompetitif terakhir di markas sendiri. Rinciannya adalah delapan kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut bisa menjadi modal penting ketika menghadapi Inggris. Apalagi, bermain di kandang biasanya membuat Kroasia tampil lebih percaya diri. Namun, pertandingan kali ini memiliki situasi berbeda karena tidak bisa disaksikan suporter umum.

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Kroasia harus menjalani pertandingan dengan stadion tanpa penonton umum akibat sanksi UEFA. Hukuman tersebut berkaitan dengan insiden diskriminasi yang terjadi pada pertandingan sebelumnya.

UEFA masih memberikan izin kepada sejumlah anak-anak dan kelompok terbatas untuk berada di stadion. Dengan kondisi tersebut, atmosfer pertandingan di Rijeka dipastikan tidak seperti biasanya.