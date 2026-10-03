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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.02 WIB

Prediksi Susunan Pemain Kroasia vs Inggris di UEFA Nations League: Pickford kembali Jadi Starter

Kiper timnas Inggris Jordan Pickford. (Dok. Jordan Pickford) - Image

Kiper timnas Inggris Jordan Pickford. (Dok. Jordan Pickford)

JawaPos.com - Tim nasional Inggris menghadapi tuan rumah tim nasional Kroasia di UEFA Nations League. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion HNK Rijeka,  Sabtu (3/10) pukul 23.00 WIB.

Bagi Jordan Pickford, melawan Kroasia akan selalu menjadi laga yang kompetitif. Ia juga mengingat momen saat timnas Inggris kalah di semifinal Piala Dunia 2018.

Namun, kiper Everton tersebut merasa timnas Inggris selalu bermain bagus ketika menghadapi Kroasia. Bahkan untuk laga nanti, The Three Lions akan menampilkan performa terbaiknya.

"Saya pikir ini selalu menjadi pertandingan kompetitif yang bagus [melawan Kroasia]. Kita tahu kita kalah di Piala Dunia 2018 melawan mereka. Tetapi kita melupakan sejarah baru-baru ini dan kita selalu bermain bagus melawan mereka. Anda akan selalu menghadapi persaingan yang bagus [di Liga A] di Nations League; ini tentang menjadi versi terbaik dari diri kita," kata Jordan Pickford yang dikutip laman resmi UEFA.

Prediksi susunan pemain Kroasia vs Inggris

Timnas Kroasia akan menurunkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Inggris. Melansir Sports Mole, pemain-pemain seperti Luka Modric, Josko Gvardiol, dan Mateo Kovacic diprediksi tetap menjadi kekuatan utama tim asuhan Slaven Bilic.

Sementara timnas Inggris diprediksi memainkan Jordan Pickford sebagai kiper utama setelah dua laga terakhir menjadi pemain cadangan. Di lini tengah dan depan, Thomas Tuchel tetap memainkan Jude Bellingham dan mengharapkan ketajaman Harry Kane.

Kroasia:

Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

Editor: Banu Adikara
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