Anthony Gordon Antar Inggris Raih Kemenangan 2-0 dalam Laga UEFA Nations League

Anthony Gordon (Bein Sports)
JawaPos.com – Inggris meraih kemenangan pertamanya di UEFA Nations League setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2–0.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada awal babak kedua melalui sundulan setelah menerima umpan silang Trent Alexander-Arnold.
Harry Kane kemudian menggandakan keunggulan melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan bola lepas di area pertahanan Ceko.
Inggris mendapat keuntungan setelah Republik Ceko harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Pavel Sulc setelah tinjauan VAR.
Sebelum mencetak gol, Inggris beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah melalui Morgan Rogers, Elliot Anderson, dan Bukayo Saka, tetapi sejumlah peluang masih dapat digagalkan.
Republik Ceko juga sempat memberikan tekanan melalui Lukas Cerv dan Pavel Sulc sebelum kehilangan satu pemainnya.
Kemenangan tersebut menjadi respons Inggris setelah sebelumnya mengalami kekalahan 2–3 dari Spanyol pada pertandingan Sabtu.
Penjaga gawang Inggris, James Trafford, relatif tidak banyak mendapat ancaman, meskipun sempat melakukan penyelamatan terhadap tembakan Adam Hlozek.
Hasil 2–0 membuat Inggris mendapatkan modal positif, sedangkan Republik Ceko masih harus menunggu kemenangan kompetitif pertamanya pada 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022