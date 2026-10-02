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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Anthony Gordon Antar Inggris Raih Kemenangan 2-0 dalam Laga UEFA Nations League

Anthony Gordon (Bein Sports) - Image

Anthony Gordon (Bein Sports)

JawaPos.com – Inggris meraih kemenangan pertamanya di UEFA Nations League setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2–0.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada awal babak kedua melalui sundulan setelah menerima umpan silang Trent Alexander-Arnold.

Harry Kane kemudian menggandakan keunggulan melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan bola lepas di area pertahanan Ceko.

Inggris mendapat keuntungan setelah Republik Ceko harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Pavel Sulc setelah tinjauan VAR.

Sebelum mencetak gol, Inggris beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah melalui Morgan Rogers, Elliot Anderson, dan Bukayo Saka, tetapi sejumlah peluang masih dapat digagalkan.

Republik Ceko juga sempat memberikan tekanan melalui Lukas Cerv dan Pavel Sulc sebelum kehilangan satu pemainnya.

Kemenangan tersebut menjadi respons Inggris setelah sebelumnya mengalami kekalahan 2–3 dari Spanyol pada pertandingan Sabtu.

Penjaga gawang Inggris, James Trafford, relatif tidak banyak mendapat ancaman, meskipun sempat melakukan penyelamatan terhadap tembakan Adam Hlozek.

Hasil 2–0 membuat Inggris mendapatkan modal positif, sedangkan Republik Ceko masih harus menunggu kemenangan kompetitif pertamanya pada 2026.

Editor: Hanny Suwindari
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