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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.17 WIB

Anthony Gordon Semakin Matang Bersama Inggris Pada Pertandingan UEFA Nations League

Anthony Gordon (Bein Sports) - Image

Anthony Gordon (Bein Sports)

JawaPos.com – Anthony Gordon kembali menunjukkan kualitasnya bersama Timnas Inggris saat membantu The Three Lions meraih kemenangan 2–0 atas Republik Ceko di Praha.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Pemain sayap tersebut tampil menonjol dengan mencatatkan 10 sentuhan di kotak penalti lawan, terbanyak dibandingkan pemain lain dalam pertandingan, serta mencatat akurasi umpan 88 persen di sepertiga akhir lapangan.

Gordon juga mencetak gol pembuka melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang akurat Trent Alexander-Arnold pada awal babak kedua.

Penampilan tersebut semakin memperkuat posisi Gordon sebagai salah satu pilihan utama Inggris di sisi kiri di bawah asuhan Thomas Tuchel.

Gordon tercatat telah mengoleksi enam gol bersama tim nasional dan tampil tenang ketika menguasai bola serta aktif memasuki area pertahanan lawan.

Gordon menjadi salah satu sumber ancaman utama Inggris sepanjang pertandingan, terutama setelah Republik Ceko harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah Pavel Sulc setelah tinjauan VAR.

Inggris kemudian mampu mengendalikan pertandingan dan Harry Kane menambah keunggulan melalui gol internasionalnya yang ke-87.

Meski meraih kemenangan, penampilan Inggris dinilai belum sepenuhnya meyakinkan karena permainan mereka tidak seintensif ketika menghadapi Spanyol pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan tersebut memberikan tiga poin penting bagi Inggris di Grup A3 UEFA Nations League, sementara Thomas Tuchel masih memiliki pekerjaan untuk menemukan formula permainan terbaik bagi timnya.

Editor: Hanny Suwindari
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