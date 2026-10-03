Gelandang Timnas Belgia Kevin De Bruyne Mulai Cocok dengan Gaya Main Mark Van Bommel

JawaPos.com - Dua gol Kevin De Bruyne bawa timnas Belgia kalahkan Turki di UEFA Nations League dengan skor akhir 3-0 di Stade Maurice Dufrasne, Sabtu (3/10).

Brace tersebut dicetaknya pada menit ke-10 dan 60, dengan gol penutup dari Romelu Lukaku di menit ke-70.

Mencetak dua gol menjadi bukti bahwa Kevin De Bruyne mulai cocok dengan skema permainan pelatih baru Mark van Bommel.

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Dia berharap agar performa timnas Belgia terus meningkat.

"Ini luar biasa. Saya sudah merasa baik, dan sekarang kami telah memainkan tiga pertandingan bagus sekaligus," ujar Kevin De Bruyne.

"Gaya sepak bola ini cocok untuk saya. Kami telah memulai dengan baik, dan kami akan mencoba untuk terus membangunnya," lanjut Kevin De Bruyne kepada VTM yang dikutip laman resmi UEFA, Sabtu (3/10).

Gelandang Napoli tersebut juga ingin terus berkontribusi bersama timnas Belgia setelah mencetak dua gol.

Selain itu, De Bruyne juga mencoba untuk membantu para pemain muda.