Prediksi Skor Belgia vs Turki di Liga Nations UEFA: Kans Besar Setan Merah

Kevin De Bruyne diprediksi kembali menjadi andalan Belgia saat menghadapi Turki di UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Belgia)

JawaPos.com — Belgia diprediksi mengalahkan Turki dengan skor 2-1 pada matchday UEFA Nations League 2026/2027 di Stade Maurice Dufrasne, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB. Setan Merah datang dengan modal tiga poin dari dua laga, sedangkan Turki masih terpuruk di dasar Grup 1 League A setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Belgia Ingin Bangkit Setelah Kalah dari Prancis

Belgia memasuki pertandingan melawan Turki dengan misi kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 0-1 dari Prancis pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat tim asuhan Mark van Bommel tetap berada di posisi kedua Grup 1 League A dengan koleksi tiga poin.



Sebelumnya, Belgia mengawali perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan 2-0 atas Italia. Mereka masih memiliki dua pertandingan dalam periode internasional ini, termasuk pertandingan tandang menghadapi Prancis pada 5 Oktober.

Baca Juga: Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens



Start Belgia terbilang positif mengingat mereka langsung menghadapi lawan-lawan kuat di League A. Setan Merah juga selalu tampil di League A sejak kompetisi UEFA Nations League digelar, dengan pencapaian terbaik finis di posisi keempat pada edisi 2020-21.



Rekor pertemuan kontra Turki sebenarnya cukup berimbang. Dari 11 pertandingan sebelumnya, Belgia meraih tiga kemenangan, lima hasil imbang, dan tiga kekalahan. Start Belgia terbilang positif mengingat mereka langsung menghadapi lawan-lawan kuat di League A. Setan Merah juga selalu tampil di League A sejak kompetisi UEFA Nations League digelar, dengan pencapaian terbaik finis di posisi keempat pada edisi 2020-21.Rekor pertemuan kontra Turki sebenarnya cukup berimbang. Dari 11 pertandingan sebelumnya, Belgia meraih tiga kemenangan, lima hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Turki Terpuruk dengan Dua Kekalahan

Turki menghadapi pertandingan ini dalam kondisi lebih sulit setelah menelan dua kekalahan pada awal UEFA Nations League 2026/2027. Tim asuhan Vincenzo Montella kalah 0-1 dari Prancis pada laga pembuka, kemudian dipermak Italia dengan skor 1-4.



Hasil tersebut membuat Turki berada di posisi keempat Grup 1 League A dengan nol poin. Dua pertandingan berikutnya melawan Belgia dan Italia menjadi kesempatan penting bagi Crescent-Stars untuk memperbaiki posisi mereka.



Turki sendiri baru kembali ke League A setelah sebelumnya berada di League C pada 2022/2023 dan League B pada 2024/2025. Bertahan di kasta tertinggi UEFA Nations League menjadi target penting bagi mereka pada musim 2026/2027.



Secara historis, Turki juga punya alasan untuk percaya diri. Belgia hanya memenangkan satu dari tujuh pertemuan terakhir kedua tim, sementara dua duel terakhir terjadi pada kualifikasi Euro 2012 dengan Turki menang 3-2 di kandang dan pertandingan berikutnya berakhir imbang 1-1.

Belgia Kehilangan Diego Moreira

Belgia tidak bisa menurunkan Diego Moreira akibat skorsing setelah pemain tersebut menerima kartu yang membuatnya harus absen pada pertandingan melawan Turki. Dodi Lukebakio diperkirakan mendapat kesempatan lebih besar untuk mengisi sektor serangan.



Kondisi Romeo Lavia juga masih menjadi tanda tanya setelah gelandang tersebut harus meninggalkan lapangan pada akhir pertandingan melawan Prancis. Mike Penders turut menjalani pemeriksaan kebugaran sebelum pertandingan.



Belgia juga tidak diperkuat dua nama penting, yakni Thibaut Courtois dan Jeremy Doku. Meski demikian, Kevin De Bruyne diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain utama di lini serang Belgia dalam upaya merebut tiga poin.



Prediksi susunan pemain Belgia adalah Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Komposisi tersebut memperlihatkan Belgia tetap memiliki sejumlah opsi ofensif untuk menghadapi pertahanan Turki.

Arda Guler Jadi Andalan Turki

Di kubu Turki, Ugurcan Cakir sudah kembali tersedia setelah menyelesaikan masa skorsing. Abdulkerim Bardakci dan Ferdi Kadioglu juga diperkirakan kembali masuk starting XI setelah tidak menjadi pilihan utama saat Turki kalah telak 1-4 dari Italia.



Perhatian utama tetap tertuju kepada Arda Guler yang diharapkan menjadi sumber kreativitas Turki. Pemain Real Madrid tersebut bakal mendapat tugas penting untuk membuka pertahanan Belgia sekaligus membantu timnya menciptakan peluang lebih banyak.



Baris Yilmaz juga diperkirakan kembali menjadi pilihan utama di posisi penyerang tengah. Turki membutuhkan respons cepat setelah hanya mencetak satu gol dalam dua pertandingan Nations League dan sudah kebobolan lima kali.



Prediksi susunan pemain Turki adalah Cakir; Celik, Bardakci, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Kadioglu; Guler, Yilmaz, Uzun. Dengan komposisi tersebut, Montella diperkirakan mengandalkan kombinasi pengalaman dan pemain muda untuk meredam Belgia.

Prediksi Skor Belgia vs Turki

Belgia diprediksi mampu memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mengamankan tiga poin. Turki memang memiliki kualitas untuk membuat pertandingan berlangsung ketat, terutama melalui kreativitas Arda Guler dan kemampuan Baris Yilmaz di lini depan.



Namun, performa awal kedua tim di UEFA Nations League 2026/2027 menunjukkan Belgia berada dalam posisi lebih baik. Setan Merah sudah mengoleksi tiga poin dari kemenangan atas Italia, sedangkan Turki belum mendapatkan angka setelah dua pertandingan.



Dengan mempertimbangkan kekuatan skuad, keuntungan bermain di kandang, serta kebutuhan untuk menjaga posisi di papan atas Grup 1 League A, Belgia diprediksi menang atas Turki.



Hasil tersebut akan membuat persaingan Belgia di Grup 1 tetap terbuka menjelang pertandingan berikutnya melawan Prancis pada 5 Oktober.



Prediksi skor: Belgia 2-1 Turki.