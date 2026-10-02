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Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Turki: Menanti Kolaborasi Lukaku dan KDB

Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku berpeluang berkolaborasi saat Belgia menghadapi Turki di UEFA Nations League. (Dok. Instagram/@belgianreddevils)

 
JawaPos.com – Sebagai playmaker Belgia, sentuhan Kevin De Bruyne selalu ditunggu. Buktinya, satu dari dua gol Belgia di UEFA Nations League 2026/2027 tercipta berkat assist pemain yang akrab disapa KDB tersebut.

Assist itu diberikan De Bruyne untuk gol pertama Belgia yang dicetak wide attacker Mika Godts saat mengalahkan Italia 2-0 pada 26 September.

Laga menghadapi Turki di Stade Maurice Dufrasne, Liege, dini hari nanti menjadi kesempatan bagi KDB untuk kembali "melayani" Romelu Lukaku. Pertandingan tersebut disiarkan langsung Sportstars, K-Vision, dan Vision+ mulai pukul 01.45 WIB.

Dua pemain senior De Rode Duivels—julukan Belgia—itu diproyeksikan tampil bersama sebagai starter untuk kali pertama pada era kepelatihan Mark van Bommel. Kali terakhir De Bruyne dan Lukaku turun sebagai starter bersama terjadi saat menghadapi Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Saat itu, Big Rom—julukan Lukaku—sukses mencetak gol sekaligus membantu De Rode Duivels melaju ke perempat final. Potensi serupa diharapkan kembali muncul dalam pertandingan melawan Turki.

Bersama gelandang Manchester United sekaligus kapten timnas Youri Tielemans, De Bruyne dan Lukaku menjadi bagian penting dari permainan Belgia yang diusung Van Bommel.

"Andа sudah mengetahui kan seperti apa Romelu (Lukaku) selama bertahun-tahun dia berkarier. Big Rom selalu ingin bermain dan mencetak gol. Dia tetap menjadi pemain yang sangat penting bagi timnas. Kevin (De Bruyne) pun selalu memberikan performa luar biasa di setiap kesempatan bersama timnas," tutur Tielemans seperti dilansir Nieuwsblad.

Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Turki

BELGIA (4-2-3-1):

1-Lammens (g); 21-Castagne, 18-Ngoy, 4-Mechele, 19-Seys; 8-Tielemans (c), 6-Lavia; 14-Lukebakio, 7-De Bruyne, 10-Godts; 9-Lukaku.

Pelatih: Mark van Bommel.

TURKI (3-4-2-1):

1-Bayindir (g); 2-Celik (c), 14-Bardakci, 15-Kabak; 18-Aydin, 5-Ozcan, 6-Kokcu, 20-Kadioglu; 10-Guler, 11-Uzun; 21-Yilmaz.

Pelatih: Vincenzo Montella.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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