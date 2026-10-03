Zinedine Zidane Tidak Menyesal atas Insiden Sundulan terhadap Materazzi

JawaPos.com - Dua puluh tahun berlalu, tetapi insiden Zinedine Zidane dan Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 masih menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola.

Kini, kenangan tersebut kembali muncul menjelang pertemuan Prancis dan Italia di UEFA Nations League. Zidane, yang baru menjalani pertandingan ketiganya sebagai pelatih kepala Les Bleus, harus berhadapan dengan lawan yang memiliki tempat khusus dalam perjalanan kariernya.

Zidane mengawali kiprahnya sebagai pelatih Prancis dengan sempurna. Les Bleus meraih dua kemenangan beruntun atas Turki dan Belgia, masing-masing dengan skor 1-0.

Namun, pertandingan melawan Italia tentu memiliki cerita tersendiri bagi mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Zidane Tidak Menyesali Insiden 2006

Final Piala Dunia 2006 di Berlin menjadi salah satu pertandingan yang paling melekat dalam karier Zidane. Kapten Prancis itu mendapat kartu merah setelah menanduk dada bek Italia, Marco Materazzi. Prancis kemudian kalah melalui adu penalti setelah kehilangan salah satu pemain terpenting mereka di lapangan.

Melansir TNT Sports, menjelang pertemuan Prancis dan Italia kali ini, Zidane kembali ditanya mengenai insiden tersebut.

“Gambar-gambar itu beredar di mana-mana dan selalu mengingatkan saya pada pertandingan itu, tetapi ada gambar-gambar lain yang lebih bagus. Saya lebih memikirkan gambar-gambar yang positif,” katanya.

Zidane memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sepak bola Italia. Ia menghabiskan lima tahun bersama Juventus antara 1996 hingga 2001 dan menjadikan klub tersebut sebagai salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya.