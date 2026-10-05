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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Zidane Sebut Tekanan di Timnas Prancis Sama Seperti Real Madrid: Saya Suka

Zinedine Zidane mengaku tidak asing dengan tekanan tinggi sebagai pelatih timnas Prancis. Ia menyebut tuntutan di Les Bleus mengingatkannya pada Real Madrid. (Dok. Zidane IG) - Image

Zinedine Zidane mengaku tidak asing dengan tekanan tinggi sebagai pelatih timnas Prancis. Ia menyebut tuntutan di Les Bleus mengingatkannya pada Real Madrid. (Dok. Zidane IG)

JawaPos.com – Zinedine Zidane kini menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam karier kepelatihannya. Setelah mengambil alih timnas Prancis, legenda Real Madrid tersebut harus meneruskan kesuksesan Didier Deschamps sekaligus menghadapi ekspektasi tinggi dari publik Prancis.

Menariknya, Zidane justru merasa lingkungan tersebut tidak terlalu asing. Baginya, tekanan yang menyertai pekerjaan sebagai pelatih Les Bleus memiliki kemiripan dengan apa yang pernah ia rasakan selama menangani Real Madrid.

Zidane Menikmati Tekanan

Zidane sudah sangat memahami seperti apa rasanya bekerja dalam lingkungan yang menuntut kemenangan setiap saat. Selama menjadi pemain maupun pelatih Real Madrid, ia terbiasa menghadapi ekspektasi besar di Santiago Bernabeu.

Kini, pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk menangani Prancis.

“Prancis memiliki kegilaan dan tuntutan yang sama seperti Real Madrid. Saya menyukai itu,” kata Zidane, seperti dikutip dari akun X Fabrizio Romano.

“Saat saya berada di Real Madrid, kesibukan tidak pernah berhenti, tetapi saya menyukai itu.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana Zidane melihat tekanan bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Justru, tuntutan tinggi menjadi bagian dari lingkungan yang membuatnya nyaman.

Di Real Madrid, kemenangan hampir tidak pernah menjadi akhir dari sebuah cerita. Setelah meraih satu trofi, tuntutan berikutnya langsung muncul. Begitu pula setelah memenangkan satu pertandingan, perhatian segera beralih kepada laga selanjutnya.

Zidane tidak hanya mampu bertahan dalam situasi tersebut. Ia berhasil menguasainya.

Pengalaman di Madrid Jadi Modal Berharga

Pengalaman Zidane bersama Real Madrid tentu menjadi modal besar ketika kini ia menangani tim nasional Prancis.

Editor: Hendra
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Sumber: X Fabrizio Romano
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