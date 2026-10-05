Zidane Bela Cristiano Ronaldo, Sebut Bintang Timnas Portugal Luar Biasa

JawaPos.com – Pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane membela Cristiano Ronaldo yang tengah menjadi sorotan setelah meninggalkan pemusatan latihan Portugal di Kopenhagen.

Zidane menolak anggapan bahwa Ronaldo sedang menjalani akhir karier yang mengecewakan. Menurut dia, perjalanan karier megabintang Portugal tersebut justru layak mendapat apresiasi.

“Tidak, saya pikir dia harus diberi selamat atas kariernya yang hebat. Apa yang telah dia lakukan sungguh luar biasa,” kata Zidane seperti diwartakan beIN SPORTS pada Senin.

Pernyataan Zidane disampaikan menjelang laga UEFA Nations League antara Prancis dan Belgia di Stade de France pada Selasa (6/10).

Keputusan Ronaldo meninggalkan timnas Portugal memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 41 tahun itu bersama tim nasionalnya.

Zidane memiliki alasan kuat untuk membela Ronaldo. Keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid pada periode 2016-2018 dan menikmati salah satu periode tersukses dalam sejarah klub tersebut.

“Saya cukup beruntung dia pernah bersama saya, dan membantu saya meraih hal-hal yang luar biasa. Saya angkat topi untuk Cristiano,” ujar Zidane.

Mantan gelandang timnas Prancis itu menegaskan rasa hormatnya kepada Ronaldo tidak berubah. Menurut Zidane, sumbangsih Ronaldo sangat besar bagi Real Madrid ketika keduanya bekerja bersama.

“Terlebih lagi kepada mereka yang menghabiskan waktu bersama saya, dan Cristiano khususnya, karena dia membantu kami meraih begitu banyak kesuksesan,” kata Zidane.