Cristiano Ronaldo Berjanji Ungkap Alasan Sebenarnya Tinggalkan Kamp Portugal

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo akhirnya mengonfirmasi bahwa dirinya meninggalkan kamp latihan timnas Portugal menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark pada Kamis. Keputusan tersebut langsung memunculkan tanda tanya besar mengenai situasi sang megabintang bersama tim nasional.

Ronaldo disebut meninggalkan Stadion Parken di Kopenhagen menggunakan van milik Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), sebelum kemudian terbang dengan pesawat pribadi menuju Madrid.

Melansir TNT Sports, tak lama setelah kabar tersebut beredar, Ronaldo mengonfirmasi kepergiannya melalui media sosial. Pemain berusia 41 tahun itu juga memberikan sinyal bahwa publik Portugal belum mengetahui cerita lengkap di balik keputusannya.

"Setelah konferensi pers manajer tim nasional, dan setelah percakapan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya telah memutuskan untuk meninggalkan kamp tim nasional," tulis Ronaldo.

"Pada waktunya, saya akan mengatakan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang menyebabkan kepergian saya dari tim nasional, yang selalu saya berikan komitmen penuh saya."

"Untuk saat ini, sudah waktunya untuk mendoakan Portugal dan semua rekan satu tim saya, tanpa terkecuali, semoga sukses."

Pernyataan tersebut semakin menarik karena beberapa jam sebelumnya pelatih Portugal, Jorge Jesus, justru membantah adanya keretakan hubungan dengan Ronaldo.

Bermula dari keputusan mencadangkan Ronaldo

Situasi mulai menjadi sorotan setelah Ronaldo tidak dimainkan sejak awal ketika Portugal menghadapi Norwegia pada pertandingan sebelumnya.