Prediksi Skor India vs Brasil: Tamu Bisa Menang Telak di Kalkuta

JawaPos.com - India akan menantang Brasil dalam pertandingan uji coba internasional. Selecao -julukan Timnas Brasil- lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Pertandingan India vs Brasil dijadwalkan berlangsung di Stadion Salt Lake, Kalkuta, Sabtu (3/10/2026) pukul 21.00 WIB. Duel ini menjadi laga bersejarah karena kedua kesebelasan belum pernah bertemu sebelumnya berdasarkan materi yang tersedia.

India datang dengan modal dua pertandingan tanpa kekalahan. Harimau Biru bermain imbang 1-1 melawan Tajikistan pada Juni dan kembali meraih hasil serupa saat menghadapi Panama pada laga terakhir.

Namun, catatan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kekuatan India. Sejak Khalid Jamil mengambil alih kursi pelatih, Harimau Biru hanya meraih dua kemenangan dari 13 pertandingan.

Dalam periode tersebut, India mencatatkan lima hasil imbang dan lima kekalahan. Mereka juga gagal melewati fase kualifikasi Piala Asia dan dipastikan absen dari turnamen tersebut untuk pertama kalinya sejak 2015.

Di sisi lain, Brasil datang dengan kepercayaan diri tinggi. Selecao baru saja mengalahkan Australia dengan skor 4-2 setelah sempat tertinggal 1-2.

Brasil membalikkan keadaan melalui gol Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes, dan Vinicius Junior. Hasil tersebut melanjutkan tren positif Selecao yang meraih tujuh kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir.

Lini depan Brasil juga menjadi salah satu modal utama. Lima dari tujuh kemenangan tersebut diraih dengan mencetak sedikitnya tiga gol sehingga India diprediksi akan menghadapi tekanan besar sepanjang pertandingan.

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, kemungkinan melakukan rotasi setelah menjalani dua pertandingan melawan Australia pada jeda internasional kali ini. Vitor Reis, Martinelli, Andrey Santos, Estevao, dan Endrick menjadi beberapa pemain yang berpeluang tampil sejak menit awal.