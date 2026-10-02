Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Portugal di Tengah Pertandingan UEFA Nations League

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) mengonfirmasi bahwa Cristiano Ronaldo telah meninggalkan kamp tim nasional Portugal di Kopenhagen menjelang pertandingan UEFA Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports ada Jum'at (2/10), FPF menyatakan persiapan menghadapi Denmark dan Norwegia akan tetap berlangsung sesuai rencana bersama 24 pemain lainnya.

Federasi tidak menjelaskan alasan kepergian Ronaldo dan menegaskan bahwa tim tetap berfokus pada agenda pertandingan.

Kepergian Ronaldo diketahui setelah pelatih Portugal Jorge Jesus menggelar konferensi pers dan berbicara dengan Presiden FPF Pedro Proença.

Ronaldo juga belum menjelaskan alasan kepergiannya, tetapi menyatakan akan mengungkapkan situasi tersebut kepada publik pada waktu yang tepat.

Ronaldo turut mendoakan Portugal dan rekan-rekan setimnya tanpa memberikan indikasi bahwa dirinya akan mengundurkan diri secara permanen dari tim nasional.

Sebelumnya, Ronaldo tidak mengikuti sesi latihan Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark, meskipun Jorge Jesus sempat mengatakan bahwa sang penyerang akan berlatih bersama tim.

Jorge Jesus membantah adanya konflik dengan Ronaldo dan memastikan Gonçalo Ramos akan menjadi starter melawan Denmark.