Cristiano Ronaldo Tinggalkan Kamp Portugal Diduga Adanya Keretakan Hubungan dengan Pelatih

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp tim nasional Portugal di Kopenhagen menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark di tengah laporan keretakan hubungan dengan pelatih Jorge Jesus.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (2/10), Keputusan tersebut diumumkan Ronaldo setelah konferensi pers Jesus dan percakapan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) Pedro Proença.
Ronaldo mengatakan akan menjelaskan alasan kepergiannya kepada publik pada waktu yang akan datang, tetapi untuk saat ini ia hanya mendoakan Portugal dan rekan-rekan setimnya.
Situasi tersebut muncul setelah Ronaldo tidak dimainkan ketika Portugal mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1, meskipun sebelumnya ia menjadi starter saat Portugal menang 1-0 atas Wales.
Jesus kemudian menyatakan bahwa Ronaldo tidak akan menjadi starter saat menghadapi Denmark, sementara laporan media menyebut adanya ketegangan di antara keduanya.
Jesus membantah adanya insiden atau konflik dengan Ronaldo dan mengatakan keputusan mengenai peran sang kapten merupakan bagian dari pertimbangan tim.
FPF mengonfirmasi bahwa Ronaldo telah meninggalkan pemusatan latihan dan memastikan persiapan Portugal tetap berjalan bersama 24 pemain lainnya.
Ronaldo juga tidak akan memperkuat Portugal dalam pertandingan melawan Denmark, sementara masa depannya bersama tim nasional masih menjadi pertanyaan karena belum ada pengumuman mengenai pengunduran dirinya.
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