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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Timnas Jerman Kalahkan Serbia, Florian Wirtz: Pertandingan yang Menyenangkan

Gelandang timnas Jerman Florian Wirtz. (Florian Wirtz) - Image

Gelandang timnas Jerman Florian Wirtz. (Florian Wirtz)

JawaPos.com - Tim nasional Jerman meraih kemenangan melawan Serbia di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Allianz Arena, Jumat (2/10).

Florian Wirtz menyumbangkan satu gol untuk timnas Jerman. Gol tersebut dicetaknya pada menit ke-61 sekaligus menyudahi perlawanan Serbia.

Pemain Liverpool tersebut mengatakan bahwa timnas Jerman bermain sangat menyenangkan. Sebab, para pemain melakukan kerja sama yang baik di lini tengah.

"Pertandingan ini sangat menyenangkan, dan saya rasa setiap dari kami benar-benar memberikan yang terbaik di lapangan. Kami mengikuti rencana pertandingan dengan sempurna dan melakukan hampir semuanya dengan benar," kata Florian Wirtz dikutip dari laman DFB, Jumat (2/10).

"Ada banyak pergerakan di lini tengah dan kami semua bekerja sama dengan baik. Semua orang benar-benar bersemangat untuk bermain sepak bola hari ini, dan hal-hal seperti itu benar-benar membantu Anda lebih menonjol," lanjut gelandang berusia 23 tahun tersebut.

Selain mencetak gol, Wirtz juga menjadi kapten yang membuatnya sangat bangga. Ia juga menegaskan selalu  memberikan performa terbaiknya.

"Di babak kedua, saya menjadi kapten tim, yang membuat saya sangat bangga. Meskipun begitu, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik dan memastikan kami bisa membawa pulang kemenangan," pungkas Florian Wirtz.

Performa Florian Wirtz

Florian Wirtz menjadi pilihan utama Juergen Klopp di lini tengah timnas Jerman. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 97 sentuhan.

Secara statistik permainan, Wirtz bermain sangat tajam dan kreatif. Melansir Fotmob, ia menciptakan enam peluang terbanyak serta melakukan delapan sentuhan terbanyak selama bermain.

Editor: Edi Yulianto
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