Kolaborasi Indonesia dan Jerman Dorong Energi Terbarukan Ketenagalistrikan

JawaPos.com - Indonesia dan Jerman membahas tantangan integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan. Kerja sama ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem listrik yang semakin andal, adaptif, dan mampu mengakomodasi pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT).

Pembahasan tersebut mengemuka dalam kunjungan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Jerman ke PT PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali) di Depok, Jawa Barat.

Delegasi dipimpin oleh Christine Toetzke selaku Director General Asia, Latin America, Middle East, Eastern/South Eastern Europe BMZ Germany, serta diikuti perwakilan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

General Manager PLN UIP2B Jamali Munawwar Furqan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus memperkuat sinergi Indonesia dan Jerman di sektor ketenagalistrikan.