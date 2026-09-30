Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 1 Oktober 2026 | 05.09 WIB

Kolaborasi Indonesia dan Jerman Dorong Energi Terbarukan Ketenagalistrikan

Kunjungan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Jerman ke PT PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali) di Depok, Jawa Barat (Istimewa). - Image

Kunjungan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Jerman ke PT PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali) di Depok, Jawa Barat (Istimewa).

JawaPos.com - Indonesia dan Jerman membahas tantangan integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan. Kerja sama ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem listrik yang semakin andal, adaptif, dan mampu mengakomodasi pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT).

Pembahasan tersebut mengemuka dalam kunjungan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Jerman ke PT PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali) di Depok, Jawa Barat.

Delegasi dipimpin oleh Christine Toetzke selaku Director General Asia, Latin America, Middle East, Eastern/South Eastern Europe BMZ Germany, serta diikuti perwakilan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

General Manager PLN UIP2B Jamali Munawwar Furqan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman sekaligus memperkuat sinergi Indonesia dan Jerman di sektor ketenagalistrikan.

“Pertukaran pengetahuan dan pengalaman ini diharapkan dapat mendukung penguatan sistem kelistrikan yang semakin andal, adaptif, dan siap mengakomodasi pertumbuhan EBT di Indonesia,” ujar Munawwar, dikutip Rabu (30/9).

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman di Simpul Penting Transportasi dan Ruang Publik Jakarta-Banten - Image
Energi

PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman di Simpul Penting Transportasi dan Ruang Publik Jakarta-Banten

Rabu, 30 September 2026 | 03.43 WIB

Pertamina NRE Topang Kebutuhan Listrik Hingga 10 Persen di KEK Sei Mangkei Lewat PLTBg dan PLTS - Image
Ekonomi

Pertamina NRE Topang Kebutuhan Listrik Hingga 10 Persen di KEK Sei Mangkei Lewat PLTBg dan PLTS

Minggu, 27 September 2026 | 14.42 WIB

Konflik Geopolitik Jadi Pemicu Percepatan Energi Terbarukan di 6 Negara Asia Tenggara - Image
Energi

Konflik Geopolitik Jadi Pemicu Percepatan Energi Terbarukan di 6 Negara Asia Tenggara

Sabtu, 26 September 2026 | 00.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore