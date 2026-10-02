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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.13 WIB

Lamine Yamal Jadi Bintang Spanyol Sekaligus Puncaki Klasemen Grup UEFA Nations League

Lamine Yamal (Flashscore) - Image

Lamine Yamal (Flashscore)

JawaPos.com – Lamine Yamal mencetak dua gol saat Spanyol mengalahkan Kroasia dengan skor 4–1 dalam pertandingan UEFA Nations League.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Yamal membuka keunggulan Spanyol melalui penyelesaian akurat pada awal pertandingan sebelum kembali mencetak gol pada babak kedua setelah menerima umpan dari Pedri.

Dua gol tersebut membuat koleksi gol Yamal bersama tim nasional Spanyol mencapai dua digit.

Kroasia sempat menyamakan kedudukan melalui Dion Beljo yang mencetak gol internasional pertamanya setelah menyambut umpan Ivan Perisic.

Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan tiga menit sebelum Yamal kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah memanfaatkan skema tendangan sudut.

Spanyol kemudian tampil dominan dengan penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Kroasia sepanjang babak kedua.

Nico Williams melengkapi kemenangan Spanyol dengan mencetak gol keempat menjelang pertandingan berakhir.

Hasil tersebut memperpanjang catatan Spanyol yang belum terkalahkan dalam 40 pertandingan hingga waktu normal 90 menit, sekaligus membuat mereka mengoleksi poin maksimal dari dua pertandingan.

Kemenangan ini juga memperpanjang rekor pelatih Luis de la Fuente yang kini membawa Spanyol meraih sembilan kemenangan berturut-turut.

Editor: Hanny Suwindari
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