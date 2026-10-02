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Risma Azzah Fatin
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.24 WIB

Wayne Rooney Menolak Manchester United Terima Gelar Manchester City di Premier League

Wayne Rooney (Flashscore) - Image

Wayne Rooney (Flashscore)

JawaPos.com – Wayne Rooney menegaskan Manchester United tidak pantas menerima gelar Liga Inggris milik Manchester City jika gelar tersebut dicabut akibat pelanggaran aturan keuangan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (1/10), Rooney yang lima kali menjuarai Liga Inggris bersama Manchester United mengatakan dirinya tidak akan merasa nyaman menerima medali juara secara retrospektif.

Menurut Rooney, Manchester United memang finis sebagai runner-up pada 2011/2012 sehingga tidak layak mendapatkan gelar yang diraih City.

Rooney merupakan bagian dari skuad Manchester United yang gagal menjadi juara setelah gol dramatis Sergio Aguero membawa Manchester City mengalahkan Queens Park Rangers pada laga terakhir musim tersebut.

Rooney menilai para pemain City pada saat itu telah berjuang untuk memenangkan gelar dan merasa berhasil setelah menyelesaikan kompetisi di posisi pertama.

Rooney juga mengaku akan sangat kecewa jika medali juara miliknya justru dicabut akibat persoalan yang berada di luar kendalinya.

Mantan penyerang tim nasional Inggris itu mengatakan dirinya cukup dengan lima medali juara yang memang diperoleh melalui pencapaian Manchester United di lapangan.

Rooney menilai pencabutan gelar terhadap City mungkin saja terjadi jika klub tersebut terbukti melakukan pelanggaran, tetapi ia tidak ingin Manchester United menerima gelar secara otomatis.

Menurut Rooney, tim yang finis di posisi kedua tidak pantas memperoleh medali juara hanya bertahun-tahun kemudian karena gelar milik juara sebelumnya dicabut.

Editor: Hanny Suwindari
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