Manchester City Permalukan Liverpool 3-0 di Stadion Anfield

Liverpool kalah 0-3 dari Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Stadion Anfield. (Liverpool)
JawaPos.com - Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri setelah menang telak 3-0 dalam lanjutan matchday keenam Liga Inggris 2026/27 di Stadion Anfield, pada Minggu (11/10).
The Citizens mencetak tiga gol pada babak kedua untuk membawa pulang tiga poin. Erling Haaland membuka keunggulan, disusul gol Jeremy Doku dan Rayan Cherki.
Kemenangan di Anfield membawa Manchester City naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 18 poin menggeser Arsenal dari posisi teratas.
Sebaliknya, Liverpool masih tertahan di peringkat kesembilan dengan sembilan poin, demikian laman resmi Liga Premier Inggris seperti dilansir dari Antara.
Pertandingan berlangsung relatif ketat pada babak pertama. Liverpool dan Manchester City sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya meski berusaha mengambil inisiatif serangan.
Minimnya peluang membuat kedua tim gagal memecah kebuntuan hingga turun minum.
Skor 0-0 bertahan sampai babak pertama berakhir.
Memasuki babak kedua, Liverpool mendapatkan peluang lebih dahulu.
Pada menit ke-47, Lewis Koumas melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan terobosan.
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Jawa Pos
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