Timnas Indonesia Bantai Bangladesh 9-2, Ole Romeny: Pertandingan Paling Gila Sepanjang Karier Saya!

JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, menyebut duel melawan Bangladesh dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan pertandingan paling gila sepanjang kariernya.

Timnas Indonesia mengunci kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam WIB. Kemenangan besar tersebut sekaligus membuat skuad Garuda lolos dramatis ke partai final.

Timnas Indonesia lolos sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin, sama seperti Malaysia. Namun, skuad Garuda berhak memimpin klasemen karena unggul selisih gol.

Pertandingan penuh drama tersebut diakui Ole Romeny sebagai laga paling gila dalam hidupnya. Sebab, Timnas Indonesia benar-benar harus mencetak banyak gol agar bisa unggul produktivitas gol atas Malaysia yang disaat bersamaan menang telak 6-0 atas Singapura.

“Ini pertandingan paling gila yang pernah saya mainkan. Luar biasa rasanya,” kata Ole Romeny usai pertandingan, dikutip Jumat (2/10).

“Setiap kali kami mencetak gol, saya melihat ke arah bangku cadangan, dan mereka berteriak, ‘Satu lagi!’, mereka bilang, ‘Satu lagi!’,” sambungnya.

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Dalam laga tersebut, Ole Romeny juga sempat tersulut emosi setelah salah satu pemain Bangladesh mencoba menendangnya, menambah bumbu drama dalam laga pamungkas tersebut.

“Bahkan setelah lawan mencetak gol dan pemain itu menendang saya, saya sempat sangat marah. Karena menurut saya, pertandingan ini benar-benar menyajikan segalanya,” ujar dia.