Jorge Jesus Ungkap Alasan Cristiano Ronaldo Dicadangkan saat Portugal Menang atas Norwegia

Jorge Jesus (Instagram @portugal)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo memang tetap menjadi salah satu nama terbesar di skuad Portugal. Namun, saat menghadapi Norwegia di UEFA Nations League, Jorge Jesus membuat keputusan yang cukup mengejutkan: menempatkan sang kapten di bangku cadangan.
Ronaldo untuk pertama kalinya menjadi pemain pengganti Portugal sejak September 2024. Sebagai gantinya, Goncalo Ramos dipercaya menjadi starter di lini depan.
Keputusan tersebut ternyata berjalan sesuai rencana. Ramos mencetak salah satu gol Portugal dalam kemenangan 2-1 di Oslo, sementara Ronaldo tidak sekalipun dimainkan sepanjang pertandingan.
Melansir Abola, setelah laga, Jesus menjelaskan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi fisik Ronaldo.
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"Dia tidak masuk lapangan. Saya tadinya berpikir untuk memasukkannya, mungkin selama setengah jam, tetapi kemudian jalannya pertandingan menentukan hal lain. Saya merasa ini bukan saat yang tepat untuk memasukkannya," kata Jesus kepada stasiun televisi Portugal RTP.
Pelatih berusia 72 tahun itu menegaskan bahwa Ronaldo sebenarnya berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk bermain penuh.
"Itu adalah keputusan taktis. Saya rasa itu bukan momen yang ideal; saya membutuhkan pemain dengan karakteristik yang berbeda, tetapi itu tidak berarti dia tidak masuk dalam pilihan, justru sebaliknya."
"Masih ada dua [pertandingan] tersisa, tetapi itu bukan untuk melindunginya secara fisik, karena dia dalam kondisi untuk bermain selama yang saya inginkan."
Jesus bahkan sudah menyiapkan rencana untuk memainkan Ronaldo pada babak kedua. Namun, perkembangan pertandingan membuat rencana tersebut berubah.
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