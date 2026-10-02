Prediksi Skor Thailand vs Filipina di FIFA ASEAN Cup: Gajah Perang Menang

JawaPos.com — Timnas Thailand diprediksi mengalahkan Timnas Filipina dengan skor 2-0 pada matchday ketiga Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (2/10/2026) pukul 15.00 WIB.

Thailand sudah mengamankan tiket ke final setelah mengoleksi enam poin, sedangkan Filipina baru mengantongi satu poin.

Thailand Punya Modal Kuat Thailand datang ke pertandingan dengan performa yang lebih meyakinkan sepanjang FIFA ASEAN Cup 2026. Tim asuhan Anthony Hudson memimpin Grup B setelah mengalahkan Pakistan 4-0 pada 26 September 2026 dan Vietnam 2-0 tiga hari kemudian.

Dua kemenangan tersebut memperlihatkan solidnya permainan Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Teerasak Poeiphimai dan kolega juga menunjukkan pertahanan yang sulit ditembus karena belum kebobolan dalam dua pertandingan awal.

Kondisi tersebut membuat Thailand berada dalam posisi nyaman menjelang duel melawan Filipina. Mereka sudah memastikan tiket ke final sehingga pertandingan ketiga lebih banyak menjadi kesempatan menjaga momentum sekaligus mengatur kondisi pemain.

Thailand juga tampil dengan kekuatan yang berbeda dibanding ketika menjalani Piala AFF 2026. Organisasi permainan terlihat lebih rapi, sementara sejumlah pemain utama mampu memberikan pengaruh besar sejak pertandingan pertama.

Filipina Belum Konsisten Filipina membawa skuad yang cukup berbeda dibanding penampilan mereka pada Piala AFF 2026. Kehadiran sejumlah pemain yang berkarier di Eropa memberikan kualitas tambahan bagi The Azkals, tetapi hasil di FIFA ASEAN Cup 2026 belum sesuai harapan.



Dari dua pertandingan, Filipina baru meraih satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Pakistan pada 29 September 2026. Sebelumnya, Filipina kalah 0-1 dari Vietnam sehingga posisi mereka belum aman untuk mengejar tiket ke laga perebutan peringkat ketiga.



Filipina sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan perlawanan kepada Thailand. Jarvey Gayoso, Bjorn Martin Kristensen, dan Andre Leipold diprediksi menjadi tiga pemain terdepan yang diharapkan mampu merepotkan lini belakang Thailand.



Masalahnya, ketajaman Filipina belum terlihat maksimal sepanjang turnamen. Bjorn Martin Kristensen menjadi salah satu pemain yang diharapkan segera menemukan sentuhan terbaiknya ketika menghadapi pertahanan Thailand yang belum kebobolan.

Head to Head Thailand vs Filipina Rekor pertemuan kedua tim menunjukkan pertandingan Thailand vs Filipina cukup kompetitif dalam beberapa kesempatan terakhir. Dari lima pertemuan terakhir, Thailand meraih tiga kemenangan, sedangkan Filipina mengamankan dua kemenangan.



Pertemuan paling anyar terjadi pada 4 Agustus 2026 ketika Filipina kalah 0-1 dari Thailand. Sebelumnya, Filipina sempat mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 pada 30 Desember 2024 dan menang 2-1 pada 27 Desember 2024.



Thailand juga memiliki catatan positif dalam lima pertandingan terakhir. Selain menang 2-0 atas Vietnam dan 4-0 atas Pakistan, mereka bermain imbang 2-2 dengan Vietnam pada 26 Agustus 2026, tetapi sebelumnya kalah 0-2 dari Vietnam dan 1-2 dari Singapura.



Filipina datang dengan catatan yang lebih beragam. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Pakistan, kalah 0-1 dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand, serta sempat menang 4-1 atas Laos pada 1 Agustus 2026.

Prediksi Susunan Pemain Thailand kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Patiwat Khammai sebagai penjaga gawang. Lini belakang diperkirakan dihuni Suphanan Bureerat, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, dan Chaiyaphon Otton, dengan Kritsada Kaman serta Sarach Yooyen menjaga sektor tengah.



Kakana Khamyok, Seksan Ratree, dan Teerasak Poeiphimai diprediksi bermain di belakang Jude Soonsup-Bell. Anthony Hudson tetap menjadi pelatih Thailand dalam pertandingan melawan Filipina.



Sementara itu, Filipina diperkirakan memainkan formasi 4-3-3. Michael Falkesgaard berada di bawah mistar, dengan Paul Tabinas, Jesper Nyholm, Amani Aguinaldo, dan Jefferson Tabinas mengisi lini belakang.



Randy Schneider, Zico Bailey, serta Manuel Ott diprediksi menjadi trio gelandang Filipina. Di lini depan, Jarvey Gayoso, Bjorn Martin Kristensen, dan Andre Leipold menjadi pilihan utama Carles Cuadrat.