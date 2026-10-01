Prediksi Wales vs Norwegia di UEFA Nations League: Haaland Jadi Ancaman, Tuan Rumah dalam Tekanan

Erling Haaland siap memberikan ancaman ke gawang Wales. (Bein Sports)
JawaPos.com - Wales akan menjamu Norwegia pada matchday ketiga Grup 4 UEFA Nations League A 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Cardiff City Stadium, Cardiff, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Wales untuk mendapatkan poin pertama di fase grup. Dua pertandingan sebelumnya berakhir dengan kekalahan dan membuat tim asuhan Craig Bellamy berada di posisi terbawah klasemen sementara.
Wales mengawali perjalanan di UEFA Nations League dengan kekalahan tipis 0-1 dari Portugal. Mereka kemudian kembali gagal meraih poin setelah takluk 0-2 dari Denmark. Dalam dua pertandingan tersebut, Wales juga belum mampu mencetak satu gol pun.
Situasi itu membuat pertandingan melawan Norwegia menjadi semakin penting. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Wales, tetapi mereka harus segera memperbaiki performa di lini depan sekaligus menjaga pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin.
Sebaliknya, Norwegia datang dengan catatan yang sedikit lebih baik. Mereka mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan. Pasukan Stale Solbakken membuka UEFA Nations League dengan kemenangan 3-2 atas Denmark sebelum kalah 1-2 dari Portugal.
Kekalahan dari Portugal membuat Norwegia gagal mempertahankan posisi positifnya. Namun, performa mereka di dua pertandingan awal menunjukkan bahwa lini depan masih menjadi salah satu kekuatan utama.
Norwegia sudah mencetak lima gol, jauh lebih produktif dibandingkan Wales yang belum mencetak gol.
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Erling Haaland tentu menjadi pemain yang paling mendapat perhatian. Striker Manchester City tersebut kembali mencetak gol ketika Norwegia menghadapi Portugal. Tambahan satu gol itu membuat koleksi Haaland bersama Timnas Norwegia mencapai 65 gol dari 57 penampilan.
Haaland juga sudah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama Nations League musim ini. Ketajamannya menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan Wales, terutama karena mereka sedang menghadapi masalah dalam menjaga konsistensi pertahanan.
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