Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.24 WIB

Prediksi Wales vs Norwegia di UEFA Nations League: Haaland Jadi Ancaman, Tuan Rumah dalam Tekanan

Erling Haaland siap memberikan ancaman ke gawang Wales. (Bein Sports) - Image

Erling Haaland siap memberikan ancaman ke gawang Wales. (Bein Sports)

JawaPos.com - Wales akan menjamu Norwegia pada matchday ketiga Grup 4 UEFA Nations League A 2026/27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Cardiff City Stadium, Cardiff, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Wales untuk mendapatkan poin pertama di fase grup. Dua pertandingan sebelumnya berakhir dengan kekalahan dan membuat tim asuhan Craig Bellamy berada di posisi terbawah klasemen sementara.

Wales mengawali perjalanan di UEFA Nations League dengan kekalahan tipis 0-1 dari Portugal. Mereka kemudian kembali gagal meraih poin setelah takluk 0-2 dari Denmark. Dalam dua pertandingan tersebut, Wales juga belum mampu mencetak satu gol pun.

Situasi itu membuat pertandingan melawan Norwegia menjadi semakin penting. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Wales, tetapi mereka harus segera memperbaiki performa di lini depan sekaligus menjaga pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin.

Sebaliknya, Norwegia datang dengan catatan yang sedikit lebih baik. Mereka mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan. Pasukan Stale Solbakken membuka UEFA Nations League dengan kemenangan 3-2 atas Denmark sebelum kalah 1-2 dari Portugal.

Kekalahan dari Portugal membuat Norwegia gagal mempertahankan posisi positifnya. Namun, performa mereka di dua pertandingan awal menunjukkan bahwa lini depan masih menjadi salah satu kekuatan utama.

Norwegia sudah mencetak lima gol, jauh lebih produktif dibandingkan Wales yang belum mencetak gol.

Erling Haaland tentu menjadi pemain yang paling mendapat perhatian. Striker Manchester City tersebut kembali mencetak gol ketika Norwegia menghadapi Portugal. Tambahan satu gol itu membuat koleksi Haaland bersama Timnas Norwegia mencapai 65 gol dari 57 penampilan.

Haaland juga sudah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama Nations League musim ini. Ketajamannya menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan Wales, terutama karena mereka sedang menghadapi masalah dalam menjaga konsistensi pertahanan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

Kamis, 1 Oktober 2026 | 13.45 WIB

Pilih Duduk di Bangku Cadangan, Cristiano Ronaldo Akhiri Rekor 18 Tahun di Laga Portugal vs Norwegia - Image
Sepak Bola Dunia

Pilih Duduk di Bangku Cadangan, Cristiano Ronaldo Akhiri Rekor 18 Tahun di Laga Portugal vs Norwegia

Rabu, 30 September 2026 | 03.32 WIB

Joao Felix Soroti Kerja Sama Timnas Portugal Usai Jebol Gawang Norwegia - Image
Sepak Bola Dunia

Joao Felix Soroti Kerja Sama Timnas Portugal Usai Jebol Gawang Norwegia

Selasa, 29 September 2026 | 03.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore