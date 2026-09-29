Pilih Duduk di Bangku Cadangan, Cristiano Ronaldo Akhiri Rekor 18 Tahun di Laga Portugal vs Norwegia

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo mengakhiri catatan bersejarah setelah memilih tidak bermain satu menit pun, dan memilih duduk di bangku cadangan saat Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dalam UEFA Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Kapten Portugal tersebut tersedia untuk dimainkan, bahkan sempat melakukan pemanasan, tetapi akhirnya menyaksikan pertandingan selama 90 menit dari bangku cadangan.
Situasi tersebut menjadi yang pertama bagi Ronaldo dalam pertandingan resmi Portugal usai lebih dari 18 tahun berlaga.
Kejadian serupa, terakhir kali dialami Ronaldo pada 15 Juni 2008 ketika Portugal menghadapi Swiss dalam fase grup Euro 2008.
Saat itu, Ronaldo juga tidak dimainkan selama 90 menit dan Portugal kalah 0-2 setelah Hakan Yakin mencetak dua gol untuk Swiss.
Sejak pertandingan tersebut, Ronaldo selalu mendapatkan kesempatan bermain dalam laga resmi Portugal ketika berada dalam kondisi tersedia hingga pertandingan melawan Norwegia.
Pelatih Portugal, Jorge Jesus, menjelaskan bahwa dirinya sempat berencana menurunkan Ronaldo selama 30 menit terakhir pertandingan.
Namun, penampilan Gonçalo Ramos yang mencetak gol dan kondisi pertandingan membuat Jesus mengubah rencananya karena membutuhkan pemain dengan karakteristik berbeda untuk mempertahankan keunggulan.
Jesus juga menegaskan keputusan tersebut bukan karena masalah kebugaran Ronaldo dan membuka kemungkinan sang kapten kembali bermain saat Portugal menghadapi Denmark.
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