Joao Felix Soroti Kerja Sama Timnas Portugal Usai Jebol Gawang Norwegia

JawaPos.com - Tim nasional Portugal sukses membungkam tuan rumah timnas Norwegia di UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Ullevaal Stadion, Senin (28/9).

Joao Felix menyumbangkan satu gol dalam kemenangan timnas Portugal lawan Norwegia. Gol tersebut dicetaknya pada menit ke-17.

Menurut Joao Felix, kemenangan timnas Portugal adalah hasil dari kerja sama tim. Selain itu, timnya juga memiliki keunggulan taktik dan fisik.

"Kerja sama tim adalah fondasi utama, di atas segalanya. Jika semua orang bergerak ke arah yang sama dan berjuang untuk tujuan yang sama, kita tidak diragukan lagi adalah tim yang sangat kuat. Seperti yang kita tunjukkan di pertandingan pertama (kampanye ini, mengalahkan Wales 1-0 di kandang), jelas juga di pertandingan ini bahwa kita adalah tim yang sangat kuat, baik secara taktik maupun fisik. Kita terorganisir dengan baik, baik dalam serangan maupun pertahanan. Jika demikian, kita selalu lebih dekat untuk menang," kata Joao Felix yang dikutip laman UEFA, Senin (28/9).

Para pemain timnas Portugal sudah mampu menerapkan dengan baik taktik pelatih barunya Jorge Jesus. Terbukti, dua kemenangan berhasil diraih termasuk mengalahkan Norwegia di depan publik sendiri.

"Dinamika tim sudah ada; kami merespons dengan baik ide-ide manajer, dan dia senang. Kemenangan ini sangat penting - tidak mudah datang ke Norwegia dan menang, tetapi untungnya kami berhasil. Ini berkat kerja seluruh tim; jika semua orang tidak dalam performa terbaik, kami tidak bisa menang - kami membutuhkan semua orang untuk berkontribusi. Saya melakukan bagian saya; semuanya berjalan lancar dan baik. Saya harap ini terus berlanjut dan semuanya akan menjadi lebih baik lagi," pungkas Joao Felix.

Performa Joao Felix Jorge Jesus memainkan Joao Felix sebagai gelandang serang karena absennya Bruno Fernandes. Ia bermain selama 90 menit dengan melakukan 47 sentuhan.