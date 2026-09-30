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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 15.00 WIB

Jürgen Klopp Tegaskan Kekalahan Jerman Merupakan Bagian Proses Membangun Tim Baru

Jürgen Klopp (Bein Sports) - Image

Jürgen Klopp (Bein Sports)

JawaPos.com – Jürgen Klopp menegaskan kekalahan Jerman 0-1 dari Yunani dalam Nations League merupakan bagian dari proses membangun tim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Kekalahan tersebut terjadi pada pertandingan kandang pertama Klopp sebagai pelatih Jerman setelah Dimitrios Kourbelis mencetak gol pada menit ke-74.

Klopp mengaku bertanggung jawab penuh atas susunan pemain, komposisi tim, dan pergantian pemain dalam pertandingan tersebut.

Jerman sebenarnya tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 75,8 persen dan mencatatkan 16 tembakan berbanding delapan milik Yunani.

Tim asuhan Klopp juga unggul dalam expected goals dengan perbandingan 1,27 berbanding 0,72, tetapi gagal mencetak gol karena penampilan apik kiper Yunani, Konstantinos Tzolakis.

Klopp menilai Jerman masih membutuhkan waktu untuk membangun sistem dan rutinitas karena tim tersebut baru berlatih bersama selama satu pekan.

Klopp menegaskan dirinya tidak panik meskipun belum meraih kemenangan sejak menggantikan Julian Nagelsmann setelah Jerman bermain imbang 1-1 melawan Belanda pada laga sebelumnya.

Menurutnya, tim harus terus berlatih untuk membangun pemahaman dan sistem permainan yang lebih matang dalam menghadapi lawan dengan pertahanan kuat.

Editor: Novia Tri Astuti
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