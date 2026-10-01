Eks Pemain AC Milan Alexandre Pato Resmi Akuisisi Klub Inggris

JawaPos.com - Mantan pemain AC Milan dan timnas Brasil, Alexandre Pato menjadi bagian dari konsorsium Sports Alpha Capital yang resmi mengakuisisi 70 persen saham klub divisi tiga Inggris, Northampton Town.

Akusisi tersebut juga akan membuat Pato bergabung dalam jajaran direksi klub Inggris tersebut.

"Kami sangat senang telah menyelesaikan akusisi di Northampton Town Football Club dan sangat bangga menjadi pengelola klub dengan sejarah yang kaya, basis suporter yang begitu bersemangat, serta posisi penting di tengah komunitasnya," kata pendiri sekaligus co-chairman Sports Alpha Capital, Joao Xavier dan Tim Chamberlain yang dilansir The Athletic pada Kamis.

Baca Juga:Thomas Tuchel Sebut Timnas Inggris Akan Sulit Cari Pengganti Harry Kane

Akuisisi tersebut dilakukan Sports Alpha Capital dari Northampton Town Ventures Limited dan diumumkan Northampton Town pada Rabu (waktu setempat). Dalam kesepakatan tersebut, Northampton disebut berada dalam kondisi bebas utang (debt free).

Xavier dan Chamberlain menegaskan kondisi finansial tersebut menjadi salah satu fondasi penting bagi rencana mereka dalam mengembangkan klub.

Mereka juga menyatakan akan mempertahankan hubungan Northampton dengan suporter dan komunitas lokal.

"Tanggung jawab kami adalah melindungi fondasi tersebut sembari menghadirkan investasi, keahlian, dan ambisi yang dibutuhkan untuk mengembangkannya," ujar mereka.

"Kami memiliki rencana ambisius untuk Northampton Town, tetapi ambisi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan dan pemahaman mengenai arti klub ini bagi masyarakat Northampton dan Northamptonshire," lanjutnya.