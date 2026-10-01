Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 1 Oktober 2026 | 23.19 WIB

Eks Pemain AC Milan Alexandre Pato Resmi Akuisisi Klub Inggris

Mantan pemain Timnas Brasil, Alexandre Pato resmi akusisi klub Inggris Northampton Town pada Kamis (1/10/2026). Instagram/Pato - Image

Mantan pemain Timnas Brasil, Alexandre Pato resmi akusisi klub Inggris Northampton Town pada Kamis (1/10/2026). Instagram/Pato

JawaPos.com - Mantan pemain AC Milan dan timnas Brasil, Alexandre Pato menjadi bagian dari konsorsium Sports Alpha Capital yang resmi mengakuisisi 70 persen saham klub divisi tiga Inggris, Northampton Town.

Akusisi tersebut juga akan membuat Pato bergabung dalam jajaran direksi klub Inggris tersebut.

"Kami sangat senang telah menyelesaikan akusisi di Northampton Town Football Club dan sangat bangga menjadi pengelola klub dengan sejarah yang kaya, basis suporter yang begitu bersemangat, serta posisi penting di tengah komunitasnya," kata pendiri sekaligus co-chairman Sports Alpha Capital, Joao Xavier dan Tim Chamberlain yang dilansir The Athletic pada Kamis.

Akuisisi tersebut dilakukan Sports Alpha Capital dari Northampton Town Ventures Limited dan diumumkan Northampton Town pada Rabu (waktu setempat). Dalam kesepakatan tersebut, Northampton disebut berada dalam kondisi bebas utang (debt free).

Xavier dan Chamberlain menegaskan kondisi finansial tersebut menjadi salah satu fondasi penting bagi rencana mereka dalam mengembangkan klub.

Mereka juga menyatakan akan mempertahankan hubungan Northampton dengan suporter dan komunitas lokal.

"Tanggung jawab kami adalah melindungi fondasi tersebut sembari menghadirkan investasi, keahlian, dan ambisi yang dibutuhkan untuk mengembangkannya," ujar mereka.

"Kami memiliki rencana ambisius untuk Northampton Town, tetapi ambisi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan dan pemahaman mengenai arti klub ini bagi masyarakat Northampton dan Northamptonshire," lanjutnya.

Northampton saat ini berkompetisi di League Two. Mereka terdegradasi dari League One pada akhir musim lalu setelah finis di posisi terbawah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Diego Moreira Cetak Gol Perdana di San Siro, Bantu AC Milan Menang 3-0 atas Lecce - Image
Sepak Bola Dunia

Diego Moreira Cetak Gol Perdana di San Siro, Bantu AC Milan Menang 3-0 atas Lecce

Selasa, 22 September 2026 | 05.30 WIB

AC Milan Kembali ke Jalur Kemenangan setelah Kalahkan Lecce 3-0 - Image
Sepak Bola Dunia

AC Milan Kembali ke Jalur Kemenangan setelah Kalahkan Lecce 3-0

Senin, 21 September 2026 | 12.55 WIB

Prediksi Skor AC Milan vs Lecce di Liga Italia: Rossoneri Menang Telak Hadapi Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor AC Milan vs Lecce di Liga Italia: Rossoneri Menang Telak Hadapi Tim Tamu

Minggu, 20 September 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore