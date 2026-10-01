Eks Pemain AC Milan Alexandre Pato Resmi Akuisisi Klub Inggris

Mantan pemain Timnas Brasil, Alexandre Pato resmi akusisi klub Inggris Northampton Town pada Kamis (1/10/2026). Instagram/Pato
JawaPos.com - Mantan pemain AC Milan dan timnas Brasil, Alexandre Pato menjadi bagian dari konsorsium Sports Alpha Capital yang resmi mengakuisisi 70 persen saham klub divisi tiga Inggris, Northampton Town.
Akusisi tersebut juga akan membuat Pato bergabung dalam jajaran direksi klub Inggris tersebut.
"Kami sangat senang telah menyelesaikan akusisi di Northampton Town Football Club dan sangat bangga menjadi pengelola klub dengan sejarah yang kaya, basis suporter yang begitu bersemangat, serta posisi penting di tengah komunitasnya," kata pendiri sekaligus co-chairman Sports Alpha Capital, Joao Xavier dan Tim Chamberlain yang dilansir The Athletic pada Kamis.
Akuisisi tersebut dilakukan Sports Alpha Capital dari Northampton Town Ventures Limited dan diumumkan Northampton Town pada Rabu (waktu setempat). Dalam kesepakatan tersebut, Northampton disebut berada dalam kondisi bebas utang (debt free).
Xavier dan Chamberlain menegaskan kondisi finansial tersebut menjadi salah satu fondasi penting bagi rencana mereka dalam mengembangkan klub.
Mereka juga menyatakan akan mempertahankan hubungan Northampton dengan suporter dan komunitas lokal.
"Tanggung jawab kami adalah melindungi fondasi tersebut sembari menghadirkan investasi, keahlian, dan ambisi yang dibutuhkan untuk mengembangkannya," ujar mereka.
"Kami memiliki rencana ambisius untuk Northampton Town, tetapi ambisi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan dan pemahaman mengenai arti klub ini bagi masyarakat Northampton dan Northamptonshire," lanjutnya.
Northampton saat ini berkompetisi di League Two. Mereka terdegradasi dari League One pada akhir musim lalu setelah finis di posisi terbawah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022