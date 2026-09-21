Diego Moreira Cetak Gol Perdana di San Siro, Bantu AC Milan Menang 3-0 atas Lecce

JawaPos.com - AC Milan kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Lecce dengan skor 3-0 pada pekan kelima Liga Italia. Laga tersebut berlangsung di San Siro, Senin (21/9).

Salah satu gol kemenangan AC Milan dicetak Diego Moreira pada menit ke-73. Gol tersebut terasa spesial bagi pemain berusia 22 tahun itu karena menjadi gol pertamanya di San Siro.

Moreira masuk pada babak kedua untuk menggantikan Alexis Saelemaekers. Tidak butuh waktu lama, winger asal Belgia tersebut mampu memberikan kontribusi dengan mencetak gol sekaligus membantu AC Milan mengamankan kemenangan.

Moreira mengaku sangat senang bisa mencetak gol pertamanya di San Siro. Ia juga mempersembahkan gol tersebut untuk keluarga dan para penggemar AC Milan.

"Ini adalah gol pertama saya di San Siro, saya sangat senang, keluarga saya bangga pada saya dan saya harap para penggemar juga sekarang. Saya sangat mencintai sepak bola, saya tidak peduli dengan posisi, yang penting bagi saya adalah bermain, di kanan atau kiri," kata Diego Moreira kepada Sport Mediaset yang dikutip Tutto Mercato Web, Senin (21/9).

Gol tersebut sekaligus menjadi tanda perkembangan Moreira setelah sebelumnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Italia.

Setelah tampil pada laga debut melawan Juventus, Moreira mengaku semakin memahami permainan di Italia. Ia pun bertekad terus bekerja keras untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi AC Milan.

"Pertandingan pertama lebih sulit. Saya masih harus memahami sepak bola Italia. Sekarang saya merasa siap dan saya ingin terus bekerja keras untuk mencapai hal-hal besar bagi klub ini," pungkas Moreira.

Diego Moreira tampil efektif Diego Moreira dimainkan Ruben Amorim pada menit ke-73. Selama sekitar 21 menit berada di lapangan, ia mencatatkan tiga dribel.