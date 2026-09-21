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Antara
Senin, 21 September 2026 | 12.55 WIB

AC Milan Kembali ke Jalur Kemenangan setelah Kalahkan Lecce 3-0

Pemain AC Milan berselebrasi setelah gol ke gawang Lecce dalam lanjutan giornatta kelima Liga Italia 2026/27 di San Siro pada Senin (21/9). AC MIlan menang telak 3-0. (X/acmilan) - Image

Pemain AC Milan berselebrasi setelah gol ke gawang Lecce dalam lanjutan giornatta kelima Liga Italia 2026/27 di San Siro pada Senin (21/9). AC MIlan menang telak 3-0. (X/acmilan)

JawaPos.com - AC Milan kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Lecce tiga gol tanpa balas dalam lanjutan giornatta kelima Liga Italia 2026/27 di San Siro pada Senin (21/9).

Sebelumnya, tim asuhan Ruben Amorim tercatat tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan beruntun di semua kompetisi, dengan dua kali seri di Liga Italia dan sekali kalah di Liga Europa.

Kemenangan Milan kali ini diraih berkat gol Christian Pulisic, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira.

Tambahan tiga poin membawa Rossoneri naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan 11 poin dari lima pertandingan.

Sementara itu, Lecce tertahan di peringkat ke-12 dengan koleksi enam poin, demikian laman resmi Serie A dilansir dari Antara.

AC Milan langsung berusaha mengendalikan permainan sejak awal pertandingan. Tekanan mereka membuahkan hasil pada menit ke-14.

Strahinja Pavlovic mengirim umpan lambung yang diterima Pulisic.

Pemain asal Amerika Serikat itu mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Milan pun unggul 1-0.

Lecce berusaha merespons, tetapi pertahanan Milan mampu mempertahankan keunggulan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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