Thomas Tuchel Sebut Timnas Inggris Akan Sulit Cari Pengganti Harry Kane

JawaPos.com - Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, mengakui timnya akan kesulitan menemukan penerus Harry Kane ketika penyerangan Bayern Muenchen tersebut tidak lagi menjadi andalan The Three Lions.

"Anda tidak akan mendapatkan Harry Kane yang lain. Dia adalah pemain pertama yang mendorong semua orang dan itu merupakan pola pikirnya. Dia telah menjadi penyerang yang sangat, sangat pekerja keras selain memiliki kemampuan penyelesaian akhir. Dia adalah paket yang lengkap," kata Tuchel yang dilansir Fotmob pada Kamis.

Kane terus mencatatkan rekor baru bersama timnas Inggris di tengah performanya yang impresif. Ia baru saja mencetak gol ke-87 untuk Inggris saat menghadapi Republik Ceko pada Rabu (30/9).

Baca Juga:Dani Olmo Sebut Penalti Gagal Harry Kane Jadi Awal Kebangkitan Timnas Spanyol Kalahkan Inggris

Torehan tersebut semakin mempertegas statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah The Three Lions.

Penyerang berusia 33 tahun itu juga tinggal membutuhkan dua penampilan untuk menyamai rekor 125 penampilan milik Peter Shilton sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris.

Performa Kane bersama klub dan timnas juga tengah berada di level tinggi. Ia mencetak total 73 gol untuk klub dan negara pada musim lalu sehingga masuk dalam pembicaraan sebagai salah satu kandidat peraih Ballon d'Or.

Namun, Tuchel menyadari Kane tidak akan bisa terus bermain untuk Inggris selamanya. Pelatih asal Jerman itu pun mengakui belum ada sosok yang jelas untuk menggantikan peran kapten Inggris tersebut.

"Kami mencari opsi dan solusi yang berbeda. Kami mengakhiri pertandingan dengan Jude (Bellingham) sebagai pemain nomor sembilan. Akan ada pemain lain, tetapi dia tidak akan menjadi Harry atau salinan Harry," ujar Tuchel.