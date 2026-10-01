Prediksi Skor Kazakstan vs Moldova di Liga Nations UEFA: Qarşığalar Berpeluang Menang

JawaPos.com — Kazakstan membidik kemenangan pertama di UEFA Nations League saat menghadapi Moldova di Astana Arena, Jumat, setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan Grup C3.

Qarşığalar datang dengan modal tiga kemenangan dalam empat laga kandang terakhir, sementara Moldova belum menang dalam 17 pertandingan dan baru mengoleksi satu poin dari dua laga Nations League musim ini.

Kazakstan Wajib Menang di Astana Arena Pertandingan Kazakstan vs Moldova menjadi kesempatan penting bagi tuan rumah untuk mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan sekaligus memberi awal positif bagi pelatih baru John van 't Schip.

Kazakstan saat ini menempati peringkat 111 FIFA, sedangkan Moldova berada di posisi 159 sehingga laga di Astana Arena menjadi peluang bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Kazakstan mengawali perjalanan di Grup C3 dengan hasil imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe pada matchday pertama. Temirlan Erlanov menjadi penyelamat setelah mencetak gol penyeimbang, sebelum Kazakstan kemudian tumbang 2-1 dari Slovakia pada pertandingan berikutnya.

Hasil tersebut membuat Kazakstan hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan kompetitif terakhir.

Namun, performa kandang memberikan alasan bagi pendukung Qarşığalar untuk tetap optimistis karena mereka memenangkan tiga dari empat laga kandang terakhir dengan catatan clean sheet pada seluruh kemenangan tersebut.

Satu-satunya kekalahan Kazakstan dalam empat pertandingan kandang itu terjadi ketika Wales menang 1-0 pada September 2025. Catatan tersebut membuat Astana Arena menjadi salah satu faktor penting yang bisa memengaruhi pertandingan melawan Moldova, terutama ketika lawan datang dengan rekor tandang yang kurang meyakinkan.

Moldova Masih Menunggu Kemenangan Moldova menghadapi Kazakstan dengan kondisi yang lebih sulit setelah belum meraih kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir. Rangkaian tersebut dimulai sejak kemenangan 1-0 atas Andorra pada November 2024 dan berlanjut dengan 15 kekalahan serta lima hasil imbang.



Lilian Popescu sendiri sudah menangani Moldova sejak September 2025, tetapi belum mampu mempersembahkan kemenangan pertamanya sebagai pelatih. Pada laga pembuka Nations League C, Moldova kalah 2-0 dari Slovakia sebelum bermain imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe.



Pertandingan melawan Kepulauan Faroe memperlihatkan Moldova kembali harus mengejar ketertinggalan. Sergiu Perciun mencetak gol pada babak kedua untuk menyelamatkan satu poin sekaligus membuat Moldova memasuki laga ketiga Grup C3 dengan catatan satu imbang dan satu kekalahan.



Ada satu statistik yang bisa membuat Moldova tetap percaya diri, yakni kemampuan mereka mencetak gol di enam dari tujuh pertandingan tandang terakhir. Namun, Moldova kalah dalam lima dari tujuh laga tandang tersebut, termasuk kekalahan telak 11-1 dari Norwegia pada September 2025.

Prediksi Susunan Pemain Kazakstan vs Moldova Kazakstan berpotensi kehilangan Islambek Kuat setelah gelandang tersebut mengalami cedera otot ketika menghadapi Slovakia pada Selasa. Damir Kasabulat diperkirakan dapat mengisi posisi di lini tengah bersama Zhasulan Amir dan Nauryzbek Zhagorov.



Di lini depan, Kazakstan tidak bisa mengandalkan penyerang berusia 18 tahun Dastan Satpaev karena masalah paha. Ramazan Karimov diperkirakan kembali menjadi ujung tombak dengan dukungan Dinmukhamed Karaman yang beroperasi lebih dalam.



Kazakstan kemungkinan menggunakan formasi yang diisi Pokatilov sebagai penjaga gawang, dengan Ashirbek, Erlanov, dan Alip di lini belakang. Basmanov, Zhagorov, Kasabulat, Amir, serta Bekbolat diperkirakan menopang Karaman dan Karimov di area serangan.



Moldova kemungkinan kembali menempatkan Petru Popescu sebagai penyerang utama. Dmitri Mandricenco diprediksi bermain tepat di belakangnya, sementara Catalin Cucos, Iurie Iovu, dan Mihail Gherasimencov diperkirakan membentuk tiga bek di depan kiper Dumitru Celeadnic.