Peringati 4 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Arema FC dan Aremania Gelar Munajat Akbar di Kanjuruhan

JawaPos.com - Empat tahun Tragedi Kanjuruhan diperingati pada Kamis, 1 Oktober 2026. Arema FC bersama sejumlah elemen Aremania akan menggelar rangkaian kegiatan doa dan keagamaan untuk mengenang para korban.

Salah satu agenda yang disiapkan Aremania adalah Munajat Akbar bertajuk "Doa Untukmu Nawak". Kegiatan tersebut akan berlangsung di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Kamis (1/10) mulai pukul 18.30 WIB hingga selesai.

Agenda ini digelar berdasarkan surat imbauan resmi bernomor 003/PRES-ARM/IX/2026 yang ditandatangani Koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Dalam surat tersebut, para ketua korwil dan komunitas Aremania diimbau mengajak anggotanya untuk hadir dalam kegiatan doa bersama.

Peringatan empat tahun Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu momen penting bagi Aremania untuk kembali mendoakan para korban sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Selain agenda yang digelar oleh suporter, manajemen Arema FC juga memiliki kegiatan rutin setiap 1 Oktober. Seluruh karyawan klub bersama warga di sekitar Kandang Singa akan berkumpul untuk mengikuti Khataman Al-Qur'an dan tahlil.

Head of Public Relation Arema FC, Munif B. Wakid, mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin yang dilakukan klub setiap tahun. Doa bersama digelar sebagai bentuk penghormatan dan upaya untuk terus mengenang para korban Tragedi Kanjuruhan.

"Setiap tanggal 1 Oktober, Arema FC secara rutin menggelar khataman Al-Qur'an dan tahlil bersama warga sekitar Kandang Singa serta seluruh karyawan," kata Munif B. Wakid dikutip dari laman resmi Arema.

Kegiatan di Kandang Singa nantinya dipimpin oleh para ustaz dari Yayasan Sunan Kalijaga (Yasuka) Blimbing, Kota Malang. Karyawan Arema FC dan warga sekitar akan mengikuti rangkaian doa serta khataman Al-Qur'an bersama-sama.

Arema FC dan Aremania berharap rangkaian kegiatan pada peringatan empat tahun Tragedi Kanjuruhan tersebut dapat menjadi ruang untuk memanjatkan doa bagi para korban. Doa juga ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dalam menjalani kehidupan setelah peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 2022 tersebut.