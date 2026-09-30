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Aprillia JP
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.44 WIB

Ada Klausul Khusus, Cesc Fabregas Dapat Kembali ke Klub Lama dengan Kompensasi Kecil

Klausus khusus memungkinkan Cesc Fabregas tinggalkan Como dengan kompensasi kecil. (@cescf4bregas/Instagram) - Image

Klausus khusus memungkinkan Cesc Fabregas tinggalkan Como dengan kompensasi kecil. (@cescf4bregas/Instagram)

JawaPos.com - Pelatih Como Cesc Fabregas buka peluang kembali ke Premier League sebagai pelatih Arsenal atau Chelsea pada masa depan.

Pelatih asal Spanyol itu saat ini masih terikat kontrak dengan Como dan tengah menikmati perkembangan pesat dalam karier kepelatihannya.

Cesc Fabregas menunjukkan performa impresif sejak beralih ke dunia kepelatihan.

Pelatih berusia 39 tahun itu sukses membawa Como promosi dari Serie B hingga mengantarkan klub milik pengusaha Indonesia itu meraih tiket Liga Champions.

Fabregas masih memiliki ambisi untuk melanjutkan pekerjaan bersama Como.

Dia disebut ingin menuntaskan sisa dua tahun kontraknya bersama klub asal Lombardy itu.

Eks pemain Arsenal, Chelsea, dan Barcelona, itu tetap membuka kemungkinan kembali ke salah satu klub yang pernah dibelanya.

Menurut laporan jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Fabregas memiliki klausul khusus dalam kontrak bersama Como.

Klausul itu memungkinkan sang pelatih meninggalkan klub dengan kompensasi relatif kecil jika mendapat tawaran dari Arsenal, Chelsea, atau Barcelona.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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