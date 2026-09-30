Barcelona Ketar-ketir! Raphinha Cedera Usai Bantu Brasil Tumbangkan Australia 4-2

Raphinha cedera usai bantu Brasil kalahkan Australia 4-2. (@brasil/Instagram).
JawaPos.com - Barcelona mendapat kabar kurang menyenangkan setelah Raphinha mengalami masalah pada paha kanannya saat membantu Brasil mengalahkan Australia dengan skor 4-2 dalam laga persahabatan di Brisbane, Selasa (29/9). Raphinha tampil sebagai starter dan mencetak gol lewat titik penalti pada menit ke-45. Namun, penyerang Barcelona itu tidak kembali ke lapangan pada babak kedua dan digantikan oleh penyerang Real Madrid, Endrick.
Dilansir dari ESPN, Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi Raphinha ditarik keluar karena mengalami ketidaknyamanan pada paha kanan. Namun, CBF belum menjelaskan secara spesifik bagian paha yang mengalami masalah, apakah hamstring, quadriceps, aduktor, atau bagian lainnya.
Barcelona saat ini harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cedera itu. Barcelona berharap masalah Raphinha tidak berkaitan dengan persoalan kebugaran yang dialaminya sepanjang musim lalu. Pasalnya, pada musim 2025/2026, Raphinha tercatat melewatkan 25 pertandingan bersama Barcelona dan Brasil akibat berbagai masalah pada hamstring.
Cedera itu mengundang kekhawatiran Barcelona mengingat ada agenda El Clasico melawan Real Madrid pada 26 Oktober. Raphinha juga tengah berada dalam performa terbaiknya pada awal musim 2026/2027. Pemain berusia 29 tahun itu kembali mendapat peran baru setelah sang pelatih Hansi Flick mengubah posisinya menjadi penyerang tengah.
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Perubahan itu dilakukan setelah Barcelona kehilangan Robert Lewandowski dan Ferran Torres pada bursa transfer musim panas. Raphinha sendiri telah mencetak hattrick dalam dua pertandingan La Liga secara beruntun sebelum jeda internasional. Catatan itu membuat Raphinha sudah mengoleksi 14 gol hanya dari delapan penampilan di seluruh kompetisi musim ini.
Sementara itu, dalam pertandingan di Brisbane, Brasil sempat tertinggal setelah Alessandro Circati dan Connor Metcalfe membalas gol pembuka Vanderson. Penalti Raphinha pada penghujung babak pertama membuat skor menjadi imbang 2-2. Brasil kemudian memastikan kemenangan lewat gol Bruno Guimaraes dan penalti Vinicius Junior pada babak kedua.
Pertandingan itu merupakan pertemuan kedua Brasil dan Australia dalam empat hari. Dalam pertemuan pertama di Townsville pada Jumat (25/9), kedua tim bermain imbang 1-1. Brasil saat ini masih memiliki satu pertandingan dalam agenda jeda internasional kali ini. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu dijadwalkan menghadapi India di Kolkata pada Sabtu (3/10).
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