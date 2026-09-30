Carlo Ancelotti Tetap Tenang Hadapi Kritik Jelang Pertandingan Kedua Brasil Melawan Australia

JawaPos.com – Carlo Ancelotti menegaskan bahwa kritik terhadap kepemimpinannya di tim nasional Brasil tidak memengaruhi rencananya dalam membangun generasi baru Selecao.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (24/9), Ancelotti tetap tenang setelah Brasil bermain imbang 1-1 melawan Australia pada pertandingan pertama, dengan Rayan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-95.

Ancelotti menilai kritik merupakan bagian dari pekerjaannya dan tidak akan mengubah pandangannya mengenai masa depan tim nasional Brasil.

Ancelotti memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain baru dalam pertandingan melawan Australia, termasuk Vitor Reis, Matheuzinho, Mauro Junior, dan Jair Cunha yang menjalani debut internasional.

Dari 26 pemain yang dipanggil, sebanyak 17 pemain memiliki 10 penampilan internasional atau kurang sehingga proses regenerasi menjadi salah satu fokus utama Brasil.

Ancelotti mengatakan hasil pertandingan bukan prioritas utama karena ia ingin mengenal kemampuan para pemain sebelum menentukan skuad untuk kompetisi resmi.

Brasil kembali dijadwalkan menghadapi Australia dalam pertandingan persahabatan di Stadion Suncorp, dengan Ancelotti berencana memberikan kesempatan kepada pemain muda lainnya.